طريقة عمل الآيس كوفي، مشروب لذيذ يسهل تحضيره

طريقة عمل الآيس كوفي، الآيس كوفي من المشروبات الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهو يحضر من القهوة.

وطريقة عمل الآيس كوفي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الآيس كوفي.

مكونات عمل الايس كوفي:-

2 ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير (أو ما يعادلها من القهوة المطحونة)

1 كوب ماء ساخن

1/2 كوب حليب بارد (اختياري)

1 ملعقة صغيرة سكر (أو حسب الرغبة)

مكعبات ثلج

شراب شيكولاتة أو كراميل (اختياري)

طريقة عمل الايس كوفي:-

ضعى ملعقتين من القهوة في كوب وصبى فوقها الماء الساخن.

حركى جيد حتى تذوب القهوة تمامًا.

اتركيها تبرد لبضع دقائق حتى تصبح في درجة حرارة الغرفة.

املأى كوب كبير بالثلج.

اسكبى القهوة الباردة فوق الثلج.

إذا كنت تفضلين إضافة الحليب، صبي نصف كوب من الحليب البارد فوق القهوة والثلج.

يمكنك أيضًا تعديل كمية الحليب حسب الرغبة.

أضيفي السكر حسب رغبتك وحركى جيدًا.

يمكنك أيضًا إضافة شراب الشيكولاتة أو الكراميل لإعطاء نكهة إضافية.

إذا كنت تفضلين قهوة قوية، استخدمي كمية أقل من الحليب.

يمكنك استخدام حليب اللوز، أو حليب الشوفان كبديل صحي.

للحصول على طعم أفضل، يمكن استخدام القهوة المخمرة الباردة (Cold Brew) بدلًا من القهوة السريعة.

طريقة عمل الايس كوفي

فوائد القهوة

والقهوة لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وأيضا قيمة غذائية عالية، ومن فوائد القهوة:-

الكافيين، المادة الفعالة في القهوة، يُعتبر محفز قوي للجهاز العصبي المركزي، حيث يمكن للكافيين تحسين مستوى الانتباه والتركيز واليقظة، مما يساعد في الأداء العقلي، لهذا السبب، نجد أن كثيرًا من الناس يفضلون بدء يومهم بفنجان من القهوة لزيادة إنتاجيتهم والحد من التعب الذهني.

القهوة ليست مفيدة فقط للعقل، بل للجسم أيضا، الكافيين يحفز الجهاز العصبي على زيادة إنتاج الأدرينالين، الهرمون المسؤول عن تحفيز النشاط البدني، كما يساعد في تحسين تحمل الجهد البدني، ولهذا السبب يُفضل تناولها قبل ممارسة الرياضة.

الكافيين يساعد في تحسين المزاج، وتقليل الشعور بالاكتئاب والقلق، وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، فالقهوة تعزز إفراز النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، وهي المسؤولة عن الشعور بالسعادة والرضا.

شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، على سبيل المثال، تبين أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بفضل تأثيرها في تحسين حساسية الأنسولين، كما أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكبد مثل تليف الكبد.

القهوة تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا هامًا في حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة، التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا والإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان، وفي الواقع، يعتبر الكثيرون القهوة واحدة من أغنى المصادر الغذائية بمضادات الأكسدة.

شرب القهوة قد يكون له تأثيرات إيجابية على صحة الكبد، ويمكن للقهوة أن تقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وتساعد في حماية الكبد من التلف الناتج عن الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض عصبية مثل الزهايمر وباركنسون، الكافيين يساعد في تحسين وظائف الدماغ مع التقدم في العمر ويقلل من تدهور القدرات العقلية.