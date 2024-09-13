الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الآيس كوفي، زي الكافيهات وأوفر

الآيس كوفي، فيتو
الآيس كوفي، فيتو

طريقة عمل الآيس كوفي، في البيت، من طرق المشروبات الصيفية التي يمكن أن تلجأ لها الأمهات للتوفير في الميزانية، فهو من المشروبات المثلجة، التي يعشقها الجميع، لكنها تباع في الكافيهات بأرقام لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر.

لكن تعلمك طريقة عمل الآيس كوفي، يجعلك تصنعيه لزوجك وابنائك، لتجلسوا معًا في المساء، في البيت، لتمضية أمسية مميزة، وبأقل التكاليف.

مكونات عمل الآيس كوفي
1 ملعقة كبيرة قهوه سريعة الذوبان كلاسيك 
2 ملعقة كبيرة ماء ساخن
1 كوب حليب أو ماء بارد
1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي اختياري (اختياري)
مكعبات ثلج

 

خطوات عمل الآيس كوفي في البيت

آيس كوفي

ضعي ملعقة القهوة سريعة الذوبان في الكوب، والسكر، وأضيفي إليها ملعقتين الماء الساخن، واضربيهم معا جيدا، ويفضل ضربهم بمضرب النسكافيه.
املئي الكوب بالثلج.
صبي الحليب أو الماء البارد على الثلج، ويقلب ليكون لديك ألذ كوب من الآيس كوفي.

 

طريقة عمل المولتن كيك
 

طريقة مولتن كيك

وللمزيد من المتعة مع كوب الآيس كوفي، يمكنك صنع المولتن كيك اللذيذة، وبأقل التكاليف، فقط اتبعي طريقة الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، في عمله، لتكتمل الأجواء الرومانسية.

مقادير عمل المولتن كيك
بيضتين
كوب سكر ناعم
4 ملاعق كاكاو بودرة
كوب زيت
كوب حليب
كوب دقيق
ملعقة طعام بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

 

طريقة عمل المولتن كيك

لإعداد الكيكة يجب أن تكون جميع المقادير بحرارة الغرفة.
ويجب إشعال الفرن مسبقا على درجة هادئة بدرجة حوالي: 180 -360
أولا نخفق بيضتين بحرارة الغرفة مع كوب سكر ناعم
نخفقهما حتى يتغير لون البيض ويذوب السكر.
نضيف للخليط 4 ملاعق كاكاو بودرة.
نخفقهما معا حتى يمتزج جيدا.
نضيف لهما كوب من الزيت وكوب من الحليب.
نضيف السوائل إلى الخليط أثناء الخلط بالتدريج حتى يمتزج تماما.
نضع كوب من الدقيق وملعقة طعام من البيكنج بودرة ونصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
نخلط الدقيق مع البيكنج والصودا.
نضيف لهما مزيج الشوكولاته، ونخفقهما يدويا معًا.
نرش القالب بالزيت والدقيق.
نتركها بالفرن حوالي من 40 -45 دقيقة.
وبعد خروجها تترك لتبرد.
وتقدم مع صوص الشيكولاتة والآيس كريم.

 

طريقة عمل صوص الشوكولاتة



وتستعرض الشيف آسيا، طريقة عمل صوص الشيكولاتة، بمقادير مختلفة عن السابقة، والتي تستخدمها في عمل كيك الشوكولاتة.
نضع 4 من قطع الشوكولاته في حمام مائي، مع ملعقتين الزبده حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.
نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة الى حمام الشيكولاتة.

 

طريقة عمل صوص الشيكولاتة البيتي

وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين، وبأقل التكاليف، وفي أسرع وقت، ويمكنك عمل كميات، وحفظها في الثلاجة، استعدادًا لشهر رمضان.

 

مقادير عمل صوص الشيكولاتة

٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام
٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة
٢ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
١/٢ كوب سكر ناعم
١/٤ كوب ماء

 

خطوات عمل صوص الشيكولاتة

تخلط جميع المكونات وتوضع فى قدر على النار.
لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.
يترك جانبًا ليبرد ثم يكون جاهزًا للاستخدام.
 

فوائد مشروب الماتشا، تنقص الوزن وتحمي من مرض القلب والشيخوخة

الخروب، مشروب صيفي يحمي القلب وينظم ضغط الدم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الآيس كوفي في البيت طريقة عمل الأيس كوفي طريقة عمل الأيس كوفي بالشيكولاتة مكونات عمل الايس كوفى الآيس كوفي في البيت زي الجاهز

مواد متعلقة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكاكاو، أوفر وأسرع وصفة

8 مشروبات طبيعية تساعد على تحسين صحة البشرة والجلد

مشروبات طبيعية تغني عن مشروب الطاقة ومهمة لطفلك في الصيف

فوائد البابونج، مشروب مهدئ وعشبة لجمال شعرك

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

مصدر مسئول يكشف حقيقة إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

ads

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية