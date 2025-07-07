طريقة عمل الآيس كوفي منعش ولذيذ في الطقس الحار

طريقة عمل الآيس كوفي، الآيس كوفي من المشروبات الصيفية الشهيرة التى يعشقها الشباب والفتيات كثيرا وتقدم بنكهات مختلفة.

وطريقة عمل الآيس كوفي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الآيس كوفي.

مكونات عمل الآيس كوفي:-

2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه أو أي نوع مفضل)

1 كوب ماء بارد أو مثلج

1/2 كوب حليب (سائل أو مكثف حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة كريمة خفق

مكعبات ثلج

سكر حسب الذوق

فانيليا أو نكهة بندق (اختياري)

صوص شوكولاتة أو كراميل للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الآيس كوفي:-

في كوب أو خلاط، ضعي القهوة والسكر والماء البارد.

اخلطي المكونات جيدا حتى تذوب القهوة بالكامل.

أضيفي الحليب البارد أو المكثف حسب رغبتك، والحليب المكثف يعطي نكهة كريمية وحلاوة إضافية.

يمكنك خلط المكونات يدويا أو باستخدام الخلاط الكهربائي للحصول على رغوة ناعمة.

ضعي مكعبات الثلج في كوب التقديم.

صبي الآيس كوفي فوق الثلج.

ثم ضعى فوقه كريمة الخفق.

زيني الوجه بصوص الشوكولاتة أو الكراميل إذا رغبتى.

ثم يقدم بعدها على الفور.

استخدمي قهوة قوية لتحافظ على النكهة بعد إضافة الثلج.

يمكن استخدام القهوة المخمرة الباردة لنتيجة ناعمة وأقل مرارة.

إذا كنتى تفضلين طعم غني، استبدلي الماء البارد بالحليب البارد فقط.

يمكن تحضيره بطريقة صحية عند تقليل السكر واستخدام حليب قليل الدسم.

طريقة عمل الآيس كوفي

فوائد القهوة للصحة

والقهوة لها فوائد عظيمة، منها:-

تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركّبات تساهم في حماية الجسم من تأثير الجذور الحرة التي قد تسبّب أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

القهوة تُعد من المصادر الغنية بالكافيين، وهو عنصر يُعرف بقدرته على تعزيز التركيز والانتباه وتحسين الأداء الذهني، مما يجعلها مشروب مفضل لدى الطلاب والعاملين على حد سواء.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثيرها الإيجابي على حساسية الجسم للأنسولين.

هناك أدلة على أن القهوة قد تقلل من احتمال الإصابة بأمراض الكبد، خاصة تليّف الكبد وسرطان الكبد، حيث تبيّن أن من يشربون القهوة بانتظام لديهم كبد أكثر صحة مقارنة بغيرهم.

من الناحية النفسية، للقهوة دور في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب، إذ يُحفّز الكافيين إنتاج بعض الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دور مهم في الإحساس بالسعادة والنشاط، كما أن لطقوس شرب القهوة سواء بمفردك أو برفقة الآخرين أثر اجتماعي وعاطفي يعزز من شعور الراحة والاسترخاء.

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