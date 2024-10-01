طريقة عمل الآيس كوفي في البيت باحترافية

طريقة عمل الآيس كوفي، في البيت، من المشروبات التي يمكنك أن تصنعيها لأفراد أسرتك في البيت بنفسك، للتوفير في الميزانية، فهو من المشروبات المثلجة، التي يعشقها الجميع، لكنها تباع في الكافيهات بأرقام لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر.



لكن تعلمك طريقة عمل الآيس كوفي، يجعلك تصنعيه لزوجك وأبنائك، لتجلسوا معا في المساء، في البيت، لتمضية أمسية مميزة، وبأقل التكاليف.





مكونات عمل الآيس كوفي

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان كلاسيك

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

1 كوب حليب أو ماء بارد

1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي اختياري (اختياري)

مكعبات ثلج

آيس كوفي

خطوات عمل الآيس كوفي في البيت

ضعي ملعقة القهوة سريعة الذوبان في الكوب، والسكر، وأضيفي إليها ملعقتين الماء الساخن، واضربيهم معا جيدا، ويفضل ضربهم بمضرب النسكافيه.

املئي الكوب بالثلج.

صبي الحليب أو الماء البارد على الثلج، ويقلب ليكون لديك ألذ كوب من الآيس كوفي.

طريقة عمل المولتن كيك زي الجاهزة



المولتن كيك

وللمزيد من المتعة مع كوب الآيس كوفي، يمكنك صنع المولتن كيك اللذيذة، وبأقل التكاليف، فقط اتبعي طريقة الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، في عمله، لتكتمل الأجواء الرومانسية.



مقادير عمل المولتن كيك

بيضتين

كوب سكر ناعم

4 ملاعق كاكاو بودرة

كوب زيت

كوب حليب

كوب دقيق

ملعقة طعام بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

طريقة عمل المولتن كيك

لإعداد الكيكة يجب أن تكون جميع المقادير بحرارة الغرفة.

ويجب إشعال الفرن مسبقا على درجة هادئة حوالي: 180 -360

أولا نخفق بيضتين بحرارة الغرفة مع كوب سكر ناعم

نخفقهما حتى يتغير لون البيض ويذوب السكر.

نضيف للخليط 4 ملاعق كاكاو بودرة.

نخفقهما معا حتى يمتزج جيدا.

نضيف لهما كوب من الزيت وكوب من الحليب.

نضيف السوائل إلى الخليط أثناء الخلط بالتدريج حتى يمتزج تماما.

نضع كوب من الدقيق وملعقة طعام من البيكنج بودرة ونصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نخلط الدقيق مع البيكنج والصودا.

نضيف لهما مزيج الشوكولاته، ونخفقهما يدويا معا.

نرش القالب بالزيت والدقيق.

نتركها بالفرن حوالي من 40 -45 دقيقة.

وبعد خروجها تترك لتبرد.

وتقدم مع صوص الشيكولاتة والآيس كريم.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاحترافي





وتستعرض الشيف آسيا، طريقة عمل صوص الشوكولاتة، بمقادير مختلفة عن السابقة، والتي تستخدمها في عمل كيك الشوكولاتة.

نضع 4 من قطع الشوكولاته في حمام مائي، مع ملعقتين الزبده حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.

نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة الى حمام الشيكولاتة.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة البيتي



وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين، وبأقل التكاليف، وفي أسرع وقت، ويمكنك عمل كميات، وحفظها في الثلاجة، استعدادًا لشهر رمضان.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة

٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام

٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة

٢ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

١/٢ كوب سكر ناعم

١/٤ كوب ماء

خطوات عمل صوص الشوكولاتة

تخلط جميع المكونات وتوضع فى قدر على النار.

لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.

يترك جانبا ليبرد ثم يكون جاهزا للاستخدام.







