بن شرقي: اللعب للأهلي يحتاج شخصية قوية وجماهيره تدفعني لتقديم أفضل ما لدي (فيديو)

أكد أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، أن اللعب للقلعة الحمراء ليس سهلا ويتطلب شخصية قوية وقادرة على تحمل الضغوط نظرا للملايين التي تشجع الفريق، وتتمنى من اللاعبين الفوز بالبطولات، ومنظومة الأهلي توفر كل عوامل النجاح وهو ما يدفع الجميع للبحث عن إسعاد الجماهير.

وأضاف بن شرقي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: سعيد بتواجدي في الأهلي، ولا يوجد ما يصف شعوري بذلك عند اللعب أمام جماهيره التي تدفعني كل يوم لأترقب المشاركة في المباريات.. عندما انضممت للأهلي وجدت استقبالًا رائعًا من اللاعبين والإدارة والجماهير وهو ما يمنحني دوافع لإسعاد الجماهير بشكل عام.

وأكد أن وجود أسماء مميزة في كل المراكز أمر إيجابي للغاية، ويساعد الجهاز الفني خاصة أن الموسم القادم سوف يكون حافلًا بالعديد من المواجهات القوية بمختلف البطولات، ووجود لاعبين أصحاب خبرات يرفع من درجة التنافس حتى خلال التدريبات، وأي لاعب يشارك يحظى بدعم من الجميع، والحديث الذي يسمعه منذ اليوم الأول استمرار انتصارات الفريق هو الأهم والجهاز الفني صاحب الرؤية الأبرز، مشددًا على أن الجميع يعرف قيمة الأهلي وأي لاعب ينضم إليه يعرف جيدًا أنه طريق الفوز بالبطولات.

وقال: أحاول تقديم كل ما يمكنني لكي أساهم في تحقيق الانتصارات والبطولات.. بدايتي مع الأهلي كانت رائعة بعد أن سجلت في أول لقاء خلال مباراة قمة، وكانت مهمة لأثبت للجميع أنني أرغب في تحقيق ما أسعى إليه مع الأهلي، والحمد لله سجلت هدفًا وكنت أتمنى الفوز خلال هذه المواجهة، والحمد لله كنت موفقًا في صناعة هدف رائع لمحمد بن رمضان، وهو أمر يحدث من خلال التمركز والرؤية والتفاهم بين عناصر الفريق.

وانتقل بن شرقي للحديث عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق كان يتطلع للذهاب إلى أبعد ما يمكن، واللاعبون شعروا بالحزن بعد البطولة، على الرغم من الأداء المميز أمام بورتو ولم يكن هناك فارق مع أحد أفضل أندية أوربا، وجماهير الأهلي كانت رائعة للغاية وأبهرت الجميع، ونتفهم شعورهم بالحزن، خاصة أن الأهلي استفاد من هذه المشاركة، ويتطلع للعودة من جديد.

وأضاف: جمهور الأهلي فاجأني في أمريكا بسبب الأعداد الكبيرة التي كانت حاضرة بقوة في المباريات، رغم بعد المسافة وكأننا نلعب في مصر، والحمد لله أن بصمة الأهلي تتواجد في أي مكان وهو ما حدث بالفعل، وهذه حقيقة ثابتة خاصة أن الجميع يتحدثون عن النادي بصورة إيجابية بشكل دائم.. كلاعبين نتحدث عن أننا لابد وأن نقدم كل ما لدينا للفوز بدوري أبطال إفريقيا، لكي نعود إلى المونديال من جديد وتقديم صورة رائعة عن النادي.

واختتم بن شرقي حديثه بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي لمساندتهم للفريق في كل وقت وتواجدهم القوي خلف الفريق في كل مكان، والجميع يشعر بالفخر لدعمهم وحضورهم في كل المناسبات.

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