محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس المركزي

افتتح المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الاشعة بمستشفي فاقوس المركزي والمقامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتكلفة 2.5 مليون جنية، وتم تدعيمها بالأجهزة من وزارة الصحة والسكان.

2 جهاز أشعة مقطعية وجهاز ماموجرام وجهازين اشعة عادية

وتضم 2 جهاز أشعة مقطعية وجهاز ماموجرام و٢ جهاز أشعm عادية ثابت وجهاز اشعه عادية متنقل و٢ جهاز أشعة للأسنان و٢ جهاز أشعة تليفزيونية بالدوبلر الملون ووحده فحص القلب ايكو وجهاز أشعة ثابت بقسم الصدر، وذلك للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

الإشادة بدور المجتمع المدنى وتعاونه مع المحافظة

وأشاد محافظ الشرقية بدور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونها مع المحافظة بتزويد المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة بالأجهزة والمستلزمات الطبية للاستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية.

المحافظ يشيد بمستوى الخدمة الطبية بمستشفى فاقوس المركزى

وحرص المحافظ على تفقد وحدة علاج الأورام السرطانية الجديدة بالمستشفى، والتى تعد الوحدة الثالثة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وتضم ١٧ سرير و٥ كراسي لتقديم جرعات العلاج لمرضى الأورام السرطانية، مشيدًا بمستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي بالمستشفي متمنيًا لهم جميعا الشفاء العاجل.

كما شهدت جولة المحافظ بالمستشفي تفقد قسم العناية المركزة والذي يضم 24 سرير عناية وإطمأن على الحالات المرضية وتابع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم وأوصى الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.وحرص محافظ الشرقية علي لقاء عدد من المرضي والمترددين علي المستشفي واستمع لمشاكلهم وتعرف علي متطلباتهم موجهًا وكيل وزارة الصحة ورئيس مركز فاقوس بتلبيتها فورًا في اطار الامكانيات المتاحة.

ومن جانبه اوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس المركزي، تأتي في إطار خطة الوزارة والمديرية لتحديث وتطوير أقسام الأشعة بالمستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى

واضاف أن دعم الوحدة بأحدث أجهزة الأشعة المتطورة يعكس التعاون المثمر بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في تطوير كافة أقسام المستشفى والمستشفيات الأخرى، وتوفير الكوادر الفنية المدربة والتجهيزات اللازمة، لتحقيق أفضل خدمة صحية ممكنة لأبناء المحافظة.

وشارك في الافتتاح اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد عرفات مدير المستشفى وعدد من نواب البرلمان

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