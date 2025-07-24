أول تحرك من وزارة الرياضة بعد استقالة نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة

تنس الطاولة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيه الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.

وأكدت الوزارة متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وحرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة وأمين الصندوق يتقدمان باستقالتيهما

وتقدم المستشار خالد الحفني نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة ورئيس محكمة الاستئناف، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، باستقالة مسببة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الثنائي في الاستقالة المسببة أن هناك مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد تنس الطاولة سبق أن تقدموا بطلب للتحقيق بها، كما سبق وأن تقدموا باستقالاتهم بعد وعود من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلا أنهم اضطروا لتقديم استقالة مسببة مجددا بسبب عدم التحقيق في تلك المخالفات.

أزمة جديدة في اتحاد تنس الطاولة بسبب كورسات عضو المجلس

فيما شهد اتحاد تنس الطاولة أزمة جديدة، بسبب قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بإعطاء كورسات تدريبية للمدربين، بالمخالفة للوائح والقوانين.

وعلمت “فيتو”، أن أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، قام خلال الفترة الأخيرة بإعطاء كورسات تدريبية للمدربين في صالة الاتحاد باستاد القاهرة.

وكشف مصدر داخل الاتحاد، أن عضو مجلس الإدارة ضرب باللوائح عرض الحائط، وارتكب مخالفة واضحة وصريحة للمادة 41 من قانون الرياضة، والتي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد والعمل لديه بمقابل أو بدون.

ويقوم مسئولو وزارة الشباب والرياضة حاليا بفحص الواقعة والتأكد من صحتها تمهيدا لإصدار قرار نهائي من كل من خالف اللوائح والقوانين.

اتحاد تنس الطاولة يحدد تسعيرة قيد اللاعبين الأجانب

فيما أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، تسعيرة قيد وتغيير اللاعبين الأجانب المحترفين بالأندية المصرية، للموسم المقبل 2026/2025.

وأوضح اتحاد تنس الطاولة، أن رسوم تغيير اللاعب الأجنبي لأول مرة تقدر بـ1000 دولار، وأن رسوم تغيير اللاعب الأجنبي للمرة الثانية تقدر بـ1500 دولار.

نتائج مخيبة لمنتخب تنس الطاولة

وسجل منتخب مصر لتنس الطاولة مشاركة مخيبة للآمال في منافسات جولة السلسلة العالمية، التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وجاءت نتائج منتخب مصر كالتالي:

دينا مشرف ودعت منافسات فردي السيدات من الدور الأول بعد الخسارة أمام بطلة البرازيل بنتيجة (0-3)

يوسف عبد العزيز يودع فردي الرجال بعد الخسارة أمام لاعب الدنمارك في الدور الأول بنتيجة (1-3).

هنا جودة تودع منافسات فردي السيدات من الدور الثاني بعد الخسارة أمام لاعبة الصين (2-3).

مريم الهضيبي تودع منافسات فردي السيدات بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسا بالدور الأول (1-3).

عمر عصر يودع زوجي الرجال من الدور الثاني بالخسارة أمام بطل الدنمارك بنتيجة (1-3)

دينا مشرف وهنا جودة يودعان زوجي السيدات من الدور الأول بالخسارة أمام زوجي ألمانيا بنتيجة (1-3.

يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي يودعان زوجي الرجال من الدور الأول بالخسارة أمام زوجي سنغافورة بنتيجة (1-3).

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