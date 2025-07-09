الأربعاء 09 يوليو 2025
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رياضة

تنس الطاولة، وداع مبكر للزوجي المصري في السلسلة العالمية

السلسلة العالمية
السلسلة العالمية لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، ودع الزوجي المصري المكون من يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي، منافسات جولة السلسلة العالمية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر الزوجي المصري أمام زوجي سنغافورة بنتيجة (1-3)، ضمن منافسات الدور الأول لزوجي الرجال.

كما ودعت هنا جودة منافسات فردي السيدات من الدور الثاني، بعد خسارتها في الجولة الثانية أمام لاعبة الصين المصنفة الأولى عالميا بنتيجة (2-3).

وقال هنا جودة، إنها لم تتلقى أي دعم من الاتحاد المصري لتنس الطاولة منذ أكثر من عام، وأن الرعاة هم أصحاب الفضل الحقيقي في تطور مستواها.

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تنس الطاولة يوسف عبد العزيز محمد البيلي هنا جودة الإتحاد المصري لتنس الطاولة

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