طريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بحشوات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى تعتبر من الحلوى المنزلية التى اعتادت ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب سميد خشن

1 كوب لبن زبادي

¾ كوب سكر

½ كوب سمن أو زبدة مذابة

½ كوب جوز هند مبشور (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

لوز أو فستق للتزيين (اختياري)

للشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:-

في قدر على النار، اخلطي السكر مع الماء.

اتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون.

اتركيه يغلي لمدة 8–10 دقائق على نار متوسطة حتى يتكاثف قليلا.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد تماما.

في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، البيكينج بودر، جوز الهند، والملح.

أضيفي السمن المذاب وقلبي جيدا حتى تتشرب كل حبة سميد السمن.

أضيفي الزبادي والفانيليا وامزجي حتى تتكون عجينة لينة متماسكة.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالسمن أو الزيت وافرديها بالتساوي.

قطعي الوجه مربعات أو معينات وضعي حبة لوز أو فستق في كل قطعة.

أدخليها فرن مسخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25–30 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي.

فور خروج البسبوسة من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها تمتص الشربات جيدا لمدة 15–20 دقيقة، ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

لا تخلطي البسبوسة كثيرا بعد إضافة الزبادي حتى لا تصبح قاسية.

يمكن استبدال الزبادي بالحليب مع ملعقة خل لتحصلي على قوام مشابه.

يفضل ترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق قبل إدخالها الفرن.

البسبوسة وصفة محببة للجميع وسهلة التحضير، ويمكنك تنويع نكهاتها بإضافة القشطة أو الشيكولاتة أو المكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل البسبوسة

ولعمل الزلابية

مكونات عمل الزلابية:-

لتحضير عجينة الزلابية:

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 و1/2 كوب ماء دافئ (تقريبا حسب الحاجة)

1 ملعقة صغيرة خل (اختياري لمزيد من القرمشة)

زيت للقلي

لتحضير الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل الزلابية:-

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

اتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي عصير الليمون وقلبي.

اتركيه يغلي 2-3 دقائق أخرى، ثم أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر إذا رغبت.

ارفعيه من على النار واتركيه يبرد تمامًا قبل استخدامه.

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق والنشا والسكر والملح والخميرة جيدا.

أضيفي الماء تدريجيا مع الخلط حتى تحصلي على عجينة لينة وسائلة قليلا.

أضيفي الخل واخلطي جيدا.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

سخني كمية وفيرة من الزيت في قدر عميق.

بللي ملعقة صغيرة بالقليل من الزيت أو الماء، وخذي بها كمية صغيرة من العجينة واسقطيها في الزيت الساخن.

كرري العملية حتى تمتلئ المقلاة (لا تزدحميها كثيرا).

قلبي الزلابية باستمرار حتى تحمر وتصبح ذهبية ومقرمشة.

اخرجيها على ورق مطبخ ثم ضعيها فورا في الشربات البارد لمدة دقيقة ثم صفيها.

رشي سكر بودرة أو قرفة بدلا من الشربات.

أو اغمسيها في شيكولاتة مذابة أو عسل نحل.

أو قدميها مع الآيس كريم كحلوى مبتكرة.

ملحوظة استخدام النشا يعطي الزلابية قوام هش ومقرمش.

يجب التأكد من سخونة الزيت قبل القلي للحصول على نتيجة مثالية.

استخدام الشربات البارد مع الزلابية الساخنة سر القرمشة.

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