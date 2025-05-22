الخميس 22 مايو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل البسبوسة، مرملة وطرية ومذاقها لا يقاوم

البسبوسة
البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة والأكثر شعبية في مصر والعالم العربى، وهى ذات مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى تعتبر حلوى منزلية لسهولة تحضيرها فى المنزل بطرق وحشوات مختلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:

كوبان من سميد البسبوسة الخشن

كوب من السكر

كوب من الزبادي (اللبن الرائب)

نصف كوب من جوز الهند المبشور (اختياري)

نصف كوب من السمن أو الزبدة الذائبة

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر 

رشة فانيليا

لوز أو فستق للتزيين

لتحضير الشربات (القطر):

كوب ونصف من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:-

  • في وعاء كبير، نخلط السميد مع السكر وجوز الهند والبيكينج بودر.
  • نضيف الزبادي والسمن والفانيليا ونقلب المزيج جيدا حتى يتجانس.
  • ندهن صينية الفرن بقليل من السمن، ثم نسكب الخليط ونفرده جيدا.
  • نزين الوجه باللوز أو الفستق حسب الرغبة.
  • نخبز البسبوسة في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تتحمر.
  • أثناء خبز البسبوسة، نحضر القطر بوضع السكر والماء على النار حتى الغليان، ثم نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي 10 دقائق، ونضيف ماء الزهر في النهاية.
  • بعد إخراج البسبوسة من الفرن، نسكب عليها القطر البارد وهي ساخنة، أو العكس حسب الرغبة.
  • نتركها تتشرب القطر ثم نقطعها ونقدمها.
طريقة عمل البسبوسة 
طريقة عمل البسبوسة 

ولعمل الكنافة السادة 

مكونات عمل الكنافة السادة:-

نصف كيلو كنافة يدوي أو آلي حسب الرغبة وعادة تقدم فى المناطق الشعبية آلى
كوب سمن بلدي
نصف كوب سكر

للشربات

كوب ونصف ماء
2 كوب سكر
عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الكنافة السادة:

- أولا نحضر الشربات، حيث نخلط مكوناته معا فى حلة، ونضعه على النار لمدة 5 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون، ونترك الخليط يغلى لمدة 3 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

- نحضر الكنافة ونقطعها باليد جيدا حتى تكون بمقاس واحد صغير، ويمكن وضعها فى الفريزر، ثم تكسيرها باليد.

- ثم نضيف السكر وكوب إلا ربع سمن، ونقلبها جيدا.

- ثم نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها جيدا بالسمن.

- ثم نفرد الكنافة بالصينية، ونساويها جيدا.

- ثم نضغط عليها جيدا.

- بعدها رش على الوجه باقى كمية السمن بالتساوى بين وسط وأطراف الصينية.

- ثم نضع صينية الكنافة على النار الهادئة، ونراقبها، حتى يحمر أسفلها.

-بعدها نقلب صينية الكنافة، لنجعل الوجه ذات اللون الذهبى لأعلى، ونتركها أيضا على الار الهادئة، حتى يحمر أسفلها.

- بعدها نرفعها من على النار، ونسفيها بالشربات البارد، ونغطيها قليل حتى تتشرب الشربات جيدا وتبرد.

- ثم تقطع وتقدم بعدها.

- ويمكن تسخين الفرن جيدا، ووضع الكنافة بداخلة، حتى يحمر لونها.

- ثم نخرجها ونسقيها بالشربات البارد، ونتركها مغطاة قليلا، ثم تقطع وتقدم بعدها.

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طريقة عمل البسبوسة في البيت، مرملة وناعمة وبأقل التكاليف

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طريقة عمل البسبوسة في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

 

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البسبوسة طريقة عمل البسبوسة مكونات عمل البسبوسة الحلوى الشرقية الكنافة الشيف نورهان القاضى

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