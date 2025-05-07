الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل البسبوسة في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

البسبوسة، فيتو
البسبوسة، فيتو

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهية واللذيذة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويمكن تحضيرها بحشوات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون ناجحة مثل الجاهزة ما يسعد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:

2 كوب سميد خشن

1 كوب لبن زبادي

نصف كوب سكر

نصف كوب سمن أو زبدة مذابة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة فانيليا

لوز أو جوز هند (اختياري للتزيين)

لتحضير الشربات (القطر):

1 كوب سكر

نصف كوب ماء

رشة فانيليا أو عصير ليمونة صغيرة

طريقة عمل البسبوسة:

  • في وعاء كبير، يخلط السميد مع السكر والبيكنج باودر والفانيليا.
  • يضاف السمن واللبن الزبادي إلى الخليط ويحرك جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • يدهن قالب الخبز بالزبدة، ويسكب فيه الخليط ويساوى السطح.
  • يمكن تزيين الوجه باللوز أو رش جوز الهند حسب الرغبة.
  • تخبز في فرن مسخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة حتى تصبح ذهبية.
  • أثناء الخبز، يتم تحضير الشربات، يغلى السكر مع الماء حتى يذوب، ثم يضاف عصير الليمون ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
  • عند خروج البسبوسة من الفرن، يصب فوقها الشربات وهي ساخنة، وتترك لتتشربه جيدا.
  • تترك لتبرد قليلا ثم تقطع وتقدم.
طريقة عمل البسبوسة 
طريقة عمل البسبوسة 

ولعمل الكنافة بالقشطة 

مكونات عمل الكنافة بالقشطة:

كيلو جرام كنافة رفيعة

أربع ملاعق سمن طبيعى كبيرة الحجم

كيلو جرام قشطة طبيعية

نصف كوب مكسرات مجروشة حسب الرغبة

لعمل الشربات

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

عصير نصف ليمونة

 

طريقة عمل الكنافة بالقشطة:

- أولًا: نحضر الشربات، حيث نذوب الماء والسكر معا جيدًا، ونضعهم في حلة على النار.

- ننتظر حتى يغلى الخليط ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيدا، ثم نترك الشربات يغلي على النار لمدة 5 دقائق.

- نرفعه من على النار، ونتركه جانبا حتى يصبح دافئًا.

- نترك الكنافة مغطاة بقماشة مبللة فى الفريزر لمدة 24 ساعة حتى لا تتشرب كثيرًا من السمن.

- نخرجها بعد ذلك من الفريزر، ونقطعها بسكين حاد قطع صغيرة جدًّا، ونسكب فوقها السمن الساخن جدًّا.

- نرفع الكنافة على النار العالية مع التقليب المستمر حتى يتحول لونها إلى البني الداكن.

- نسقيها بالشربات الدافئ وهى ساخنة، وترفع بعدها من على النار.

- نستمر فى تقليب الكنافة حتى تتشرب الشربات تمام.

- بعدها نقسم كمية الكنافة إلى نصفين، الأول يوضع فى طبق التقديم، ويترك حتى يبرد تمامًا.

- نضيف على الكنافة القشطة لتغطي الكنافة نساوي سطحها جيدًا.

- نضيف النصف الثاني من الكنافة ونساويه أيضًا جيدًا.

- نزين الوجه بالمكسرات المجروشة، ثم تقدم الكنافة بالقشطة بعدها.

txt

طريقة عمل البسبوسة، حلوى منزلية سريعة التحضير

txt

طريقة عمل الزلابية في البيت

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البسبوسة طريقة عمل البسبوسة مكونات عمل البسبوسة الكنافة الحلوى الشرقية الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل البسبوسة في البيت بأقل التكاليف

طريقة عمل البسبوسة مثل الجاهزة وأحلى

طريقة عمل البسبوسة مرملة، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكنافة بالبستاشيو في المنزل بأقل التكاليف

الأكثر قراءة

مثبتة ولا تخالف شرع الله، بيان من بوسي شلبي للرد على علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز

شاهد بث مباشر مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بسبب السرعة الزائدة، مقطورة تدهس عدة سيارات على دائري السلام (فيديو وصور)

اتحاد الكرة: خطوة أخيرة تفصل زيزو عن فسخ تعاقده مع الزمالك

آخر كلام، هل يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي؟

دوري أبطال أوروبا، باريس يتخطى أرسنال ويواجه إنتر ميلان في النهائي

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي والمصري

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، محطات مهمة في حياة مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية