طريقة عمل البسبوسة في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهية واللذيذة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويمكن تحضيرها بحشوات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون ناجحة مثل الجاهزة ما يسعد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:

2 كوب سميد خشن

1 كوب لبن زبادي

نصف كوب سكر

نصف كوب سمن أو زبدة مذابة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة فانيليا

لوز أو جوز هند (اختياري للتزيين)

لتحضير الشربات (القطر):

1 كوب سكر

نصف كوب ماء

رشة فانيليا أو عصير ليمونة صغيرة

طريقة عمل البسبوسة:

في وعاء كبير، يخلط السميد مع السكر والبيكنج باودر والفانيليا.

يضاف السمن واللبن الزبادي إلى الخليط ويحرك جيدا حتى تتجانس المكونات.

يدهن قالب الخبز بالزبدة، ويسكب فيه الخليط ويساوى السطح.

يمكن تزيين الوجه باللوز أو رش جوز الهند حسب الرغبة.

تخبز في فرن مسخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة حتى تصبح ذهبية.

أثناء الخبز، يتم تحضير الشربات، يغلى السكر مع الماء حتى يذوب، ثم يضاف عصير الليمون ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

عند خروج البسبوسة من الفرن، يصب فوقها الشربات وهي ساخنة، وتترك لتتشربه جيدا.

تترك لتبرد قليلا ثم تقطع وتقدم.

طريقة عمل البسبوسة

ولعمل الكنافة بالقشطة

مكونات عمل الكنافة بالقشطة:

كيلو جرام كنافة رفيعة

أربع ملاعق سمن طبيعى كبيرة الحجم

كيلو جرام قشطة طبيعية

نصف كوب مكسرات مجروشة حسب الرغبة

لعمل الشربات

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة:

- أولًا: نحضر الشربات، حيث نذوب الماء والسكر معا جيدًا، ونضعهم في حلة على النار.

- ننتظر حتى يغلى الخليط ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيدا، ثم نترك الشربات يغلي على النار لمدة 5 دقائق.

- نرفعه من على النار، ونتركه جانبا حتى يصبح دافئًا.

- نترك الكنافة مغطاة بقماشة مبللة فى الفريزر لمدة 24 ساعة حتى لا تتشرب كثيرًا من السمن.

- نخرجها بعد ذلك من الفريزر، ونقطعها بسكين حاد قطع صغيرة جدًّا، ونسكب فوقها السمن الساخن جدًّا.

- نرفع الكنافة على النار العالية مع التقليب المستمر حتى يتحول لونها إلى البني الداكن.

- نسقيها بالشربات الدافئ وهى ساخنة، وترفع بعدها من على النار.

- نستمر فى تقليب الكنافة حتى تتشرب الشربات تمام.

- بعدها نقسم كمية الكنافة إلى نصفين، الأول يوضع فى طبق التقديم، ويترك حتى يبرد تمامًا.

- نضيف على الكنافة القشطة لتغطي الكنافة نساوي سطحها جيدًا.

- نضيف النصف الثاني من الكنافة ونساويه أيضًا جيدًا.

- نزين الوجه بالمكسرات المجروشة، ثم تقدم الكنافة بالقشطة بعدها.

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