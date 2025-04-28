طريقة عمل البسبوسة، حلوى منزلية سريعة التحضير

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون على مستوى العالم العربى، وهى تقدم بطرق وحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها لذا تعرف على أنها حلوى منزلية يسعد بها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:-

كوبان من سميد البسبوسة الخشن

كوب من السكر

كوب من اللبن الزبادي (الروب)

نصف كوب من الزبدة أو السمنة المذابة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

نصف كوب جوز هند (اختياري)

لوز أو فستق للتزيين

لتحضير الشيرة (القطر):

كوب ونصف من السكر

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:-

في قدر على النار، اخلطى دى السكر مع الماء واتركيه حتى يغلي.

بعد الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم أطفئ النار وأضيفي ماء الزهر، واتركه ليبرد.

في وعاء كبير، اخلطى السميد مع السكر والبيكينج بودر ورشة الملح وجوز الهند.

اضيفي اللبن الزبادي والزبدة المذابة إلى الخليط، وامزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

صبى الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وافرديه بشكل متساوٍ.

زيّنى الوجه باللوز أو الفستق حسب الرغبة.

أدخلى الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، واخبزيها لمدة 25–30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

بعد إخراج البسبوسة من الفرن مباشرة، اسكبي القطر البارد فوقها وهي ساخنة.

اتركيها تتشرب القطر جيدًا قبل التقطيع والتقديم.

لا تكثرى من الخلط بعد إضافة اللبن والزبدة حتى تبقى طرية.

يفضل أن يكون القطر باردًا والبسبوسة ساخنة وقت السكب.

يمكن إضافة قليل من الفانيليا مع اللبن لتحسين النكهة.

طريقة عمل البسبوسة

الجلاش الحلو

مكونات عمل الجلاش الحلو:

لفة جلاش

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة المذابة

3 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الشربات (حسب الرغبة)

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:

ادهني صينية الخبز بالقليل من الزبدة.

ضعي ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنبهما بالزبدة المذابة.

ضعي ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنبهما بالزبدة المذابة. كررى العملية حتى تنتهي من نصف كمية الجلاش.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر جيدًا.

أضيفي الحليب والفانيليا، واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط.

أكملي وضع باقي أوراق الجلاش بنفس الطريقة (مع دهن كل ورقتين بالزبدة).

قطعي الجلاش في الصينية إلى مربعات أو مثلثات بإستخدام سكين حاد.

اسكبي خليط الحليب والبيض بالتساوي فوق الجلاش المقطع، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ليتشرب.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعى الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون.

بعد إخراج الجلاش من الفرن، اسكبي الشربات عليه وهو ساخن (يمكن التحكم بكمية الشربات حسب الرغبة).

اتركي الجلاش ليبرد قليلا ثم قدميه مع كوب من الشاي أو القهوة.

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