الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

سقوط إصابات في حادث دهس وسط إسرائيل

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن إصابة عدد من الإسرائيليين دهسًا في بلدة كفار يونا وسط إسرائيل.

 

إصابة عدد من الإسرائيليين دهسًا في بلدة كفار يونا

وبدورها، قالت “القناة 12 الإسرائيلية”: إن “سائق المركبة التي دهست إسرائيليين هرب من الموقع والشرطة تحقق في الحادث”.

 

العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس

وأضافت القناة: “الشبهات تتعزز في وقوع عملية دهس في كفار يونا وعدد المصابين يرتفع، بعضها خطيرة”.

وفي وقت لاحق، أفادت الشرطة الإسرائيلية، بأنه “تم العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس والبحث جار عن المشتبه به”.

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