الأربعاء 23 يوليو 2025
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خارج الحدود

61 شهيدا فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 12 من طالبي المساعدات

مستشفيات غزة،فيتو
مستشفيات غزة،فيتو

أعلنت  مستشفى العودة، مساء اليوم الأربعاء عن سقوط 8 شهداء و57 مصابا من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط القطاع غزة.

وأوضحت مصادر في مستشفيات غزة، أن 61 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 12 من طالبي المساعدات.

10 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في غزة

وفي السياق ذاته نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عنصر أمن أمريكي بمراكز المساعدات في غزة قوله: “الموظفون عاملوا سكان غزة بشكل سيئ وعرضوهم للخطر”.

وأضاف عنصر الأمن الأمريكي: "حراس أمن أمريكيون أطلقوا النار على الفلسطينيين، وقررت وقف العمل بسبب سلوك هؤلاء الحراس ”.

وتابع: “يجب وضع حد لما يجري في مراكز توزيع المساعدات ولم أرَ استخداما للقوة كما رأيته في غزة طيلة خدمتي بالجيش الأمريكي”. 

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان اليوم الأربعاء، عن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات في غزة بسبب الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة. 

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