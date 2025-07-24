هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام

أعاد وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فتح حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكان وسام أبو علي قام بإغلاق حسابه على إنستجرام خلال الفترة الماضية، بعد هجوم جماهير القلعة الحمراء، بسبب أزمته مع الأهلي لرغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الجاري.

وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي

وجَّه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي رسالة اعتذار إلى جماهير الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب وزملائه في الفريق، مؤكدًا أن اللعب بقميص القلعة الحمراء شرف كبير لأي لاعب، وأن الفترة التي قضاها داخل النادي هي الأفضل في مسيرته الكروية.

وقال وسام أبو علي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي، "أعتذر لجمهور الأهلي العظيم، ولمجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب، ولكل زملائي في الفريق، عن أي تصرف بدر مني خلال الفترة الماضية ولم يكن لائقًا بلاعب يرتدي قميص هذا الكيان الكبير، أتحمل مسؤولية كل ما حدث، وأتفهم تمامًا مشاعر الجميع".

وكشف أبو علي أن بعض الضغوط العائلية والأزمات الشخصية الأخيرة أثَّرت في تصرفاته، قائلًا: "ربما لم أتصرف كما بشكل سليم، لكنني لم ولن أسمح لنفسي بالإساءة للنادي الأهلي، الذي كان له الفضل الكبير في تغيير مسيرتي ومنحي الثقة والشهرة وجعلي من أبرز العناصر مع منتخب فلسطين".

وواصل: "قضيتُ في مصر أجمل فترات حياتي، وقررتُ شراء منزل هنا وجلب عائلتي للعيش معي، بفضل العلاقة الرائعة مع جمهور الأهلي والأجواء الإيجابية التي أحاطتني".

وزاد": "أي شخص يتحدث باسمي ضد الأهلي لا يمثلني، أنا أعتز بانتمائي لهذا النادي، وسواء استمررت أم رحلت، يكفيني شرفًا أنني ارتديت قميصه".

وختم وسام أبو علي رسالته قائلًا: “مهما كانت النهاية، الأهلي سيبقى دائمًا في قلبي، وأكرر اعتذاري للإدارة والجمهور العظيم وأشكرهم على دعمهما الدائم".

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