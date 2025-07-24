تنسيق الجامعات 2025، المنح الدراسية بالجامعات الأهلية 2025/2026

منحة الجامعات الأهلية.. بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، بدأ البحث يتزايد عن الجامعات الأهلية وطريقة التقديم لها، إضافة إلى البرامج الدراسية والكليات، والحد الأدنى للقبول، ومنح الجامعات الأهلية.

ويتزايد اهتمام الطلاب بالجامعات الأهلية، نظرا لأنها تهتم بتقديم تعليم عالي متميز بجودة عالية، وبتكاليف منخفضة، كما أنها تساعد الطلاب على التأهيل لسوق العمل، وتساهم في إعداد الطلاب لوظائف المستقبل.

10% منح بالجامعات الأهلية من إجمالي الأعداد المقرر قبولها

كما تقدم الجامعات الأهلية منح دراسية للطلاب، ومؤخرا وافق مجلس الجامعات الأهلية على آليات المنح والإعفاء من الرسوم الدراسية المختلفة من الجامعات الأهلية للمستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأُسرهم.

كما أن المجلس ناقش تقرير اللجنة الفنية المُشكلة بشأن دراسة قواعد المنح الدراسية الخاصة بالقبول بالجامعات الأهلية طبقًا للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن، بنسبة 10% من أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًَا، وذلك لكل كلية على حدة.

المنح الدراسية بالجامعات الأهلية 2025

منحة الجامعات الأهلية.. تقدم الجامعات الأهلية مجموعة من المنح الدراسية، بنسبة 10% من أعداد الطلاب المقرر قبولهم كل سنة، ولكن وفقا لشروط معينة، والتي تختلف من جامعة لأخرى.

إلا أن قواعد المنح الدراسية بالجامعات الأهلية ثابتة في جميع الجامعات وهي كالتالي:

منح التفوق في الثانوية العامة

يحصل الطلاب (300) الثلاثمائة الأوائل لكل من شعب الثانوية العامة في العام الدراسي على منحة كاملة.

يحصل طلاب شعبة العلوم الحاصلين على مجموع أعلى من 96% على تخفيض 50%.

يحصل طلاب شعبة الرياضيات الحاصلين على 92% فأكثر بنسبة 50%.

يحصل طلاب شعبة الأدبي الحاصلين على 90% فأكثر على تخفيض 50%.

منح طلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا STEM

يحصل الطلاب الأوائل بكل كلية في الجامعة، على منحة دراسية واحدة لطلاب مدارس المتفوقين للطالب الأعلى في المجموع من بين الملتحقين بالكلية.

منح التفوق الرياضي بالجامعات الأهلية

الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات الدولية يحصل على خصم طبقًا لما يلي: (ميدالية ذهبية 100%، ميدالية فضية 50%، ميدالية برونزية 25%)

الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والإفريقية يحصل على خصم طبقًا لما يلي: (ميدالية ذهبية 50%، ميدالية فضية 25%، ميدالية برونزية 10%)

منح الدعم الاجتماعي بالجامعات الأهلية

خصم من المصروفات الدراسية للطلاب الذين فقدوا عائلهم أثناء الدراسة:

ويتوقف الخصم على الحالة الاجتماعية للأسرة بشرط انتظام الطالب في الدراسة.

تخفيض بنسبة 50% لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة:

من قيمة المصروفات الدراسية، بشرط تقديم ما يثبت ذلك من جهة معتمدة.

تخفيض بنسبة 10% للأقارب من الدرجة الثانية (الإخوة):

وذلك للطالب الذي يلتحق بالجامعة بينما أخوه لا يزال طالبًا فيها.

منح دراسية للطلاب ذوي الهمم بالجامعات الأهلية

تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب ذوي الهمم بنسبة 50%

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