والدة الثاني على الثانوية العامة علمي علوم: كان يبدأ مذاكرته بعد صلاة الفجر

أعربت السيدة وفاء عبد البديع، والدة الطالب المتفوق حسين أحمد حسين، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة (شعبة علمي علوم)، عن فخرها الكبير بنجاح ابنها، مؤكدة أن الأسرة كانت سندًا قويًا له، وأن الثقة في قدراته لم تكن يومًا موضع شك.

"كنت متوترة.. وهو اللي كان يهديني"

وخلال لقائها ببرنامج "البيت" مع الإعلامية مروة شتلة على قناة "الناس"، قالت والدة حسين: "حسين بطبعه هادي، وده ساعدنا نهيّأ له الجو المناسب، أنا اللي كنت متوترة، وهو اللي كان يهديني.. يقول لي: اهدي يا ماما، إن شاء الله خير، وأنا أقول له حاضر يا حسين".

ثقة متبادلة وتنظيم ذاتي

وأكدت الأم أن ابنها كان مسئولًا عن تنظيم وقته بنفسه، مضيفة: "كنت سايباه يذاكر بطريقته، لما يقول هذاكر، البيت كله يلتزم الهدوء، ولو قال عايز يستريح، أسيبه.. هو عارف إمتى يذاكر وإمتى يرتاح".

رحلة تفوق بدأت منذ الطفولة

وكشفت أن حسين اعتاد على التفوق منذ سنواته الأولى، قائلة: "من ابتدائي وهو بيجيب الدرجة النهائية، وفي الإعدادية كان الأول، وأولى ثانوي كمان.. الحمد لله، دايمًا قد الثقة".

"هو اللي كان بيعلّمني أوقات المذاكرة"

وأشارت والدة الطالب إلى أن نجلها كان يبدأ يومه بالمذاكرة بعد صلاة الفجر، مؤكدة: "كان دايمًا بيصحى الفجر، الوقت ده كان فيه بركة، هو اللي كان بيعلّمني أوقات المذاكرة مش العكس، وكنت بسيبه يذاكر على طريقته".

الأسرة كلها كانت فريق دعم

ولم تغفل الأم عن دور الأسرة بالكامل، خاصة شقيقته الكبرى، حيث قالت: "أخته الكبيرة في كلية فنون تطبيقية، وكانت دايمًا بتدعمه وتساعده.. بصراحة الأسرة كلها كانت بتشتغل مع بعض عشان نوصل للحظة أنه يبقى من أوائل الثانوية العامة".

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