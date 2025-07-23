المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل

تنسيق الجامعات الأهلية 2025، بدأ طلاب الثانوية العامة 2025، في البحث عن الفرص الدراسية المناسبة لهم في الجامعات وفقا لمجموعهم.

ويزداد البحث عبر شبكة الإنترنت بشكل كبير عن الجامعات الأهلية، وتنسيق الجامعات الأهلية 2025، نظرا لكونها تقدم تعليما بجودة عالية، بشراكات دولية، بالإضافة إلى تنوع برامجها الدراسية وتعددها.

وتعمل الجامعات الأهلية، على توفير تعليم جيد بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى أنها تعد الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذه السطور، الوثائق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2025، إضافة إلى خطوات التسجيل الإلكتروني على مواقع الجامعات.

خطوات التسجيل للتقديم للجامعات الأهلية 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها في التسجيل على الموقع الإلكتروني للجامعة الأهلية التي يرغب في الالتحاق بها وهي كالتالي:

يقوم الطالب بإنشاء حساب علي الموقع المخصص للتقديم واستيفاء البيانات المطلوبة بكل دقة.

يجب أن يحتفظ الطالب باسم المستخدم وكلمة السرالخاصة بالمتقدم عند التسجيل على موقع التقديم وذلك للدخول مرة أخرى ومتابعة حالة الطلب الخاص به حيث يتم الاعلان عن نتيجة القبول المبدئي عبر موقع التقديم الإلكتروني الخاص بالجامعة.

يجب أن يتأكد الطالب من رفع كل الشهادات المطلوبه في ملف pdf واحد او صورة واحدة بحجم اقصي 1 ميجا.

يجب أن يتم سداد رسوم فتح الملف للبرنامج المراد الالتحاق به وقدرها 1500 جنيه مصري (لا ترد) الكترونيًا.

يمكن للطالب التقدم بأكثر من طلب التحاق للبرامج المختلفة، كل طلب التحاق برسوم منفصلة.

يمكن السداد باستخدام إحدى الوسائل الآتية:

البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد ……. إلخ) منافذ وماكينات فورى

لن يعتد بالإيصالات التي يتم سدادها باي طريقة خارج منظومة الدفع الإلكتروني والموضحة أعلاه.

يرجى الاحتفاظ بصورة عملية السداد

الأوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الأهلية 2025

يجب على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بإحدى الجامعات الأهلية أن يحضر المستندت الآتية:

أصل شهادة الثانوية العامة و2 صورة منها. شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة (موضح به الرقم الثلاثي للطلاب الذكور) و2 صورة منها. 2 صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة ولي الأمر. نموذج 2 جند للطلاب الذكور. بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد بقسم الشرطة التابع له الطالب 8 صور شخصية 4* 6. حافظة بلاستيك بكبسولة.

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