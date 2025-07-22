جامعة النيل الأهلية تعلن فتح أبوابها لاستقبال الطلاب الجدد وتوضح المنح الدراسية بالكليات الجديدة

أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أن الجامعة بكافة كلياتها وإداراتها المعاونة، على أتم الاستعداد لبدء إجراءات التنسيق الخاصة بالكليات، ومراحل القبول المختلفة، وذلك فور إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن الجامعة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب الجدد وذويهم للإجابة عن استفساراتهم وتقديم الدعم الكامل لهم في اختيار المسارات الأكاديمية المناسبة.

وأوضح رشدي، أن جامعة النيل توفر بيئة تعليمية متميزة، تقوم على أحدث النظم العالمية، وتتبنى ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتسعى إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

المنح الدراسية بجامعة النيل الأهلية

وأضاف الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أن الجامعة تقدم مجموعة من المنح والخصومات دعمًا للطلاب المتفوقين، حيث تتيح خصمًا يصل إلى 50% على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد الملتحقين بالكليات الجديدة التي ستبدأ الدراسة بها العام الأكاديمي المقبل، وهي: كلية العلوم الإنسانية الرقمية، كلية العلوم، كلية علوم المياه والأمن الغذائي، وكلية هندسة الطاقة والبيئة، وذلك في إطار حرص الجامعة على توسيع قاعدة المستفيدين من التعليم الجامعي عالي الجودة بأسعار مناسبة.

واختتم الدكتور عصام رشدي، تصريحه بالتأكيد على أن جامعة النيل تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتحرص على توفير كل ما يلزمه من دعم أكاديمي وبيئة محفزة على التميز، بما يسهم في إعداد جيل قادر على إحداث فارق حقيقي في المجتمع.

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