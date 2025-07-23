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خارج الحدود

البيت الأبيض: ويتكوف يلتقي مسؤولين من الشرق الأوسط في أوروبا لبحث وقف إطلاق النار بغزة

ويتكوف،فيتو
ويتكوف،فيتو

اعلن البيت الأبيص، مساء اليوم الاربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف  ويتكوف سيلتقي في أوروبا مسؤولين من الشرق الأوسط لبحث مقترح وقف النار بغزة والإفراج عن الرهائن.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن عن  توجه اليوم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط لعقد محادثاتٍ بشأن صفقة وقف إطلاق النار، ووضعِ اللمساتِ الأخيرة على إنشاءِ ممرٍ إنساني بشأن المساعدات في غزة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن المبعوث الخاص ديفيد ويتكوف يتجه إلى غزة الآن وذلك في إطار جهود دبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممر إنساني لتدفق المساعدات.

وقالت بروس إن ويتكوف يتوجه إلى المنطقة بـ أمل كبير في أن الولايات المتحدة يمكنها أن تحقق اتفاق وقف إطلاق نار فضلا عن ممر إنساني جديد لتوزيع المساعدات، وهو ما اتفق عليه الطرفان بالفعل، لذا نتطلع إلى هذا الترتيب وإلى إطار عمل محتمل، مرة أخرى، بشأن وقف إطلاق النار.

وأضافت بروس: "أشير إلى أننا ربما نحظى بأنباء جيدة ما، ولكن مجددا، كما نعلم يمكن أن تكون هذه ديناميكية متغيرة باستمرار".

ولم تكشف بروس عن أية تفاصيل أخرى تتعلق بالأماكن التي سيزورها ويتكوف أو خططه.

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