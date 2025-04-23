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بيطرى الشرقية: ضبط 5228 عبوة لـ 44 صنف دواء مجهولة المصدر

ضبط 5228عبوة ل44
ضبط 5228عبوة ل44 صنف دواء مجهولة المصدر

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة أبو كبير وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين 

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ضبط أدوية مجهولة المصدر بمركز أبوكبير 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٥٢٢٨عبوة لـ٤٤صنف دواء منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حيث تم المرور على مركزي بيع أدوية بيطرية،و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية علي مديرمديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية 

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التأكد من صلاحية المطروح بالاسواق 

والتأكد من صلاحيه ماتطرحه بالاسواق  ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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