السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري الشرقية ينظم احتفالية لتكريم أكفأ وحدة بيطرية لعام 2024

بيطرى الشرقية ينظم
بيطرى الشرقية ينظم احتفالية لتكريم أكفأ وحدة بيطرية

قامت مديرية الطب البيطري بـمحافظة الشرقية برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير المديرية بتنظيم احتفالية لتكريم اكفأ وحدة بيطرية لعام ٢٠٢٤م، وذلك فى إطار دعم وتحفيز أصحاب الأداء المتميز.

بيطرى الشرقية: ضبط 1750 عبوة دواء مجهول المصدر في فاقوس

مديرة معهد بحوث الحيوان 

 بالإضافة إلى العمل على  خلق روح المنافسة وجعلهم فى سباق دائم لتقديم أفضل ما لديهم لصالح العمل وذلك بحضور الدكتورة شهيرة حنفى مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة والدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ  ومديرى الإدارات الداخلية ومديرى الإدارات الخارجية بالمديرية وشركاء النجاح من المجتمع المدني.

 وحدة الصوالح البيطرية 

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تكريم وحدة الصوالح إدارة فاقوس البيطرية بالمركز الأول، ووحدة سنجها إدارة كفر صقر البيطرية بالمركز الثانى، ووحدة شبرا النخلة ادارة بلبيس البيطرية  ووحدة شلشلمون إدارة منيا القمح البيطرية.

بيطري الشرقية: فحص 4 آلاف رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

وحدة انشاص البصل 

المركز الرابع وحدة انشاص الرمل إدارة مشتول السوق البيطرية المركز الخامس وأيضًا تم تكريم وحدتى ابنى بيتك إدارة العاشر من رمضان البيطرية، ووحدة بنى عباد إدارة مركز الزقازيق البيطرية بجائزة شرفية.

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك  من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دعم وتحفيز اصحاب الاداء المتميز اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي احتفالية تكريم مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية اكفأ وحدة بيطرية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

بيطرى الشرقية: ضبط 1750 عبوة دواء مجهول المصدر في فاقوس

بيطري الشرقية: فحص 4 آلاف رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية يُنظم قافلة مجانية بقرية سلمنت

بيطري الشرقية يضبط 445 علبة دواء مجهولة المصدر بأبو حماد

ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

شقيق موظف الأوبرا يكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة وفاته

الأهلي يستعد لتوجيه صدمة لـ معلول

الأهلى يبحث أزمة قيد الأجنبي الأخير وعلي معلول

أول صور لبدء غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات

رفض تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين، نص البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة (صور)

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة محمود بنتايك

حقيقة الرسالة المنسوبة لموظف دار الأوبرا قبل وفاته

منوعات

المزيد

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم 1 فبراير 2025

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يكشف سبب كثرة صيام النبي في شعبان (فيديو)

موعد ليلة النصف من شعبان 2025 وماذا حدث فيها؟

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

المزيد
الجريدة الرسمية