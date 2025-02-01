بيطري الشرقية ينظم احتفالية لتكريم أكفأ وحدة بيطرية لعام 2024

قامت مديرية الطب البيطري بـمحافظة الشرقية برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير المديرية بتنظيم احتفالية لتكريم اكفأ وحدة بيطرية لعام ٢٠٢٤م، وذلك فى إطار دعم وتحفيز أصحاب الأداء المتميز.

مديرة معهد بحوث الحيوان

بالإضافة إلى العمل على خلق روح المنافسة وجعلهم فى سباق دائم لتقديم أفضل ما لديهم لصالح العمل وذلك بحضور الدكتورة شهيرة حنفى مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة والدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ ومديرى الإدارات الداخلية ومديرى الإدارات الخارجية بالمديرية وشركاء النجاح من المجتمع المدني.

وحدة الصوالح البيطرية

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تكريم وحدة الصوالح إدارة فاقوس البيطرية بالمركز الأول، ووحدة سنجها إدارة كفر صقر البيطرية بالمركز الثانى، ووحدة شبرا النخلة ادارة بلبيس البيطرية ووحدة شلشلمون إدارة منيا القمح البيطرية.

وحدة انشاص البصل

المركز الرابع وحدة انشاص الرمل إدارة مشتول السوق البيطرية المركز الخامس وأيضًا تم تكريم وحدتى ابنى بيتك إدارة العاشر من رمضان البيطرية، ووحدة بنى عباد إدارة مركز الزقازيق البيطرية بجائزة شرفية.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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