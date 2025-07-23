الأربعاء 23 يوليو 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف آليات عسكرية للاحتلال في جباليا

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد لاستهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تفجير آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا، كما وثقت سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام.

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وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال أنهى عملياته في دير البلح وسط قطاع غزة، وانسحب منها صباح اليوم. 

وبالأمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام عبرية، بسقوط قذيفة على معسكر لجيش الاحتلال جنوب قطاع غزة؛ ما أدى لوقوع 5 إصابات 2 منها خطيرة.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

وأفادت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي. 

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كتائب القسام حماس جيش الاحتلال غزة جباليا

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