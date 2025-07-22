كتائب المجاهدين تدك تجمعا لقوات الاحتلال في خان يونس

أعلنت كتائب المجاهدين، اليوم الثلاثاء تمكنها من دك تجمع لقوات العدو في منطقة المحطة في خان يونس بقذائف الهاون عيار 81.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل علي السعدي وطافي الآغا، القياديين البارزين في كتائب المجاهدين في مخبأ بوسط غزة.

وبحسب البيان الصادر عن جيش الاحتلال، جاء مقتل القياديين نتيجة عملية نفذتها قوات جيش الاحتلال.

وأشار البيان الى أنه تم الهجوم - وبتوجيه من جهاز “الشاباك” - على أكثر من 300 هدف في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع، ومنشآت عسكرية، ومستودعات أسلحة، ومواقع مضادة للدبابات وقناصة.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن الآغا شغل منصب القائد العسكري للواء جنوب غزة في كتائب المجاهدين.

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