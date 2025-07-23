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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

والأسبوع  الماضي أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين متطرفين، بينهم وزير الأمن القومي  إيتمار بن غفير، اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية.

بن غفير وعدد من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

وانتشر نحو 100 عنصر من شرطة الاحتلال في باحات الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير ونواب آخرين من حزبه.

وتزامنا مع ذلك، منعت شرطة الاحتلال دخول الفلسطينيين مسجد الأقصى.

وفرضت بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية.

وفرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية)، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

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المسجد الأقصى المستوطنين بن غفير

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