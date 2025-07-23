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حوادث

اليوم، إجراء تحليل مخدرات لمطرب المهرجانات أمين خطاب بعد ضبطه بطريق الإسكندرية الصحراوي

مطرب المهرجانات أمين
مطرب المهرجانات أمين خطاب

يعرض مطرب المهرجانات أمين خطاب اليوم الأربعاء على مصلحة الطب الشرعي وتسحب عينة دماء منه لتحليلها وبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وتحديد نوع المادة المخدرة في دمه، بعد ضبطه بتهمة تعاطي مخدر “الحشيش” أثناء القيادة، بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأمس أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحجز مطرب المهرجانات أمين خطاب 24 ساعة لحين عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وتجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مؤدي المهرجانات أمين خطاب، بتهمة تعاطي مخدر “الحشيش” أثناء القيادة، بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، أمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

القبض على المتهم بالجيزة

البداية كانت أثناء قيام الإدارة العامة للمرور للجيزة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بحملة مكبرة على الطرق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد للكشف عن متعاطي المخدرات وتمكنت من ضبط ٣ من قائدي المركبات متعاطين للمواد المخدرة بعض خضوعهم لتحليل المخدرات على طريق الإسكندرية الصحراوي، ومن بينهم أمين خطاب (27 سنة - مطرب شعبي)، المقيم في دائرة قسم شرطة الأهرام، الذي كشف التحليل تعاطيه  لمخدر “الحشيش”.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي تلقى إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول مفاده أنه أثناء قيام أجهزة الأمن بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ حملة بطريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه القاهرة بدائرة القسم تم ضبط 3 حالات تبين تعاطيها للمواد المخدرة، ومن بينهم مطرب شعبي شهير، حيث تبين بالكشف عليه طبيًّا تعاطيه لمادة “الحشيش”.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم أول الشيخ زايد وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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