مواقف المشاهير مع البكالوريا، رسوب مصطفى محمود في أول مرة و"العلامة الكاملة" لـ مشرفة وأنيس منصور

في وقت كانت تسمى الثانوية العامة بالبكالوريا منذ بداية القرن الماضي هذا النظام التعليمي الذي ينوي وزير التربية والتعليم الحالي العودة إليه، وبعد إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في الثانوية العام، نتذكر أحوال بعض من أدبائنا وعلمائنا مع الثانوية العامة.



كره الدكتور مصطفى محمود الدراسة منذ السنوات الأولى حتى إنه رسب في سنواته الابتدائية، ولد عام 1921، بإحدى قرى محافظة المنوفية من أسرة متوسطة الحال، لأب متدين كان شيخًا متصوفًا، عشق الفن والقراءة والفلسفة، رسب في الثانوية العامة أول مرة بسبب انشغاله بالعزف على الناي والطبلة في حفلات الأصدقاء، ثم عاد ونجح فيها بتفوق، والتحق بكلية الطب بناء على رغبة شقيقة الأكبر مختار، تحول إلى عشق الشهرة فتمنى أن يصبح مثل ماركوني مخترع اللاسلكي وجد ضالته في العلم والاطلاع على الأحداث.

وكان مصطفى محمود أثناء الدراسة مبهورًا بعلم التشريح، وكان أول من يدخل المشرحة وآخر من يخرج منها حتى أطلقوا عليه المشرحجي، ومارس مهنته سنوات بعد التخرج إلا أنه كره الوظيفة وكره قيودها رغم عشقه لممارسة الطب ليتحول إلى الكتابة الأدبية، وبتشجيع من الأديب عباس العقاد نشر قصته الأولى "القطة الصغيرة "ليتبعها أكثر من 80 كتابًا.

مصطفى مشرفة الأول على مستوى القطر المصرى

احتل الدكتور محمد مصطفى مشرفة المركز الأول على القسم العلمي في شهادة البكالوريا على مستوى القطر المصري عام 1912 من مدرسة السعيدية الثانوية، وكانت بداية ظهور نبوغه، فقد كانت ميوله في دراسته الأولى الى الموضوعات العلمية مما أهله إلى الالتحاق بمدرسة المعلمين العليا ــ كلية العلوم حاليًّا ــ ليكون بعدها أول عميد مصري لمدرسة العلوم.

أنيس منصور الأول على القطر

ومن مدرسة المنصورة الثانوية عام 1943 حصل الكاتب أنيس منصور على المركز الأول على الجمهورية في الثانوية العامة ورغم هذا المركز فإنه فضل الالتحاق بكلية الآداب ودراسة الفلسفة يحكي الكاتب أنيس منصور عن بداياته في كتابه "عاشوا في حياتي" فقال: فى السابعة من عمري ذهبت إلى كتاب القرية وحفظت فيه القرآن ككثير من أبناء القرية، وفي التاسعة التحقت بمدرسة أبو حمص الابتدائية، ثم مدرسة المنصورة، وأعجب المدرسون بكتابتى لدرجة ان مدرس اللغة العربية كان يتهمني دائمًا بأنني أسرق موضوعات الإنشاء من أحد الكتب وكان يعطيني صفرًا، فحضر والدي إلى المدرسة، وفي حجرة الناظر طلب مني والدي أن يستمعوا إلى بعض سور القرآن الكريم وأشعار للمتنبي وامرؤ القيس وأحمد شوقي، ولما سمعوني شعرت بالفخر في هذا اليوم من إعجاب الجميع بي وشعرت أني مختلف عن بقية الزملاء وازداد ارتباطي بالكتاب.

الأديب يوسف إدريس



وأضاف أنيس منصور: وفي المدرسة كنت طالبًا منضبطًا جدًّا لا علاقة لي بالسياسة فقد برمجت نفسي على ألا يشغلني أو يعطل مسيرتي شيء عن الدراسة والبحث والاطلاع، وفي ذلك الحين كنت الأول على مصر كلها في الثانوية واخترت كلية الآداب واخترت أيضًا قسم الفلسفة وتخرجت عام 1947 الأول مع مرتبة الشرف وعملت معيدا ثم أستاذًا للفلسفة حتى عام 1961.

ميول أدبية ليوسف إدريس

أما الأديب يوسف إدريس الذي ولد عام 1927 بقرية البيروم محافظة الشرقية، تفوق في الثانوية العامة وحصل على المركز الأول في قريته والمركز التاسع على محافظته مما أهله إلى الالتحاق بكلية الطب وتخرج طبيبا ليعمل في مستشفى القصر العيني، لكن ظهرت ميوله الأدبية وهو طالب فكتب قصة قصيرة بعنوان "أنشودة الغرباء" عام 1950 ترك بعدها مهنة الطب وتفرغ في الأدب حتى إن الدكتور طه حسين قال عنه خلق ليكون قاصًّا.

نبوغ زويل

وفى عام 1942 حصل العالم الكبير أحمد زويل على الثانوية العامة، هو من مواليد كفر الشيخ انتقلت أسرته إلى دمنهور، حصل على المركز الاول فى الثانوية العامة من مدرسة دمنهور الثانوية ليلتحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية وتخرج من الكلية عام 1967 قسم الكيمياء وعمل معيدًا بالكلية حتى حصل على الماجستير في بحث عن علم الضوء ومنه إلى الدكتوراة في منحة دراسية من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، وتفوق في أبحاثه في علم الضوء وحصل على جائزة نوبل في العلوم.

زكي نجيب محمود

الدكتور زكي نجيب محمود عقلية علمية مرتبة ولد عام 1905 بقرية ميت الخولي، مركز الزرقا دمياط، ودخل الكتاب ليحفظ القرآن، التحق بمدرسة السلطان مصطفى الأولية بحي السيدة بالقاهرة انتقل بعدها الى كلية جوردن بالخرطوم، وفي الثانوي العام، أكمل تعليمه الابتدائي بمدرسة كلية جوردن في الخرطوم بعد انتقال أسرته إلى السودان وأمضى سنتين في التعليم الثانوي، ثم عاد إلى مصر ليكمل تعليمه الثانوي والتحق بعدها بمدرسة المعلمين العليا.

أستاذ الفلسفة بكلية الآداب

بعد تخرج الدكتور زكي نجيب محمود من مدرسة المعلمين العليا عمل بالتدريس حتى سنة 1943 وأكمل دراسته في إنجلترا في بعثة دراسية لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة وتمكن من الحصول عليها من جامعة لندن عام 1947، عمل مستشارًا ثقافيًّا للسفارة المصرية في واشنطن وعضوًا في المجلس القومي للثقافة، ثم عمل أستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة وأستاذ للفلسفة بجامعة الكويت لمدة خمس سنوات متصلة.

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