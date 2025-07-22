الثامنة على الثانوية العامة تكشف عن حلمها والكلية التي تستهدفها

نتيجة الثانوية العامة 2025، عبرت الطالبة جنى إبراهيم خليل إبراهيم محمد سالم، الحاصلة على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2024/2025 الشعبة العلمية (علوم)، عن فرحتها الكبيرة بتفوقها، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تكون من بين أوائل الجمهورية، رغم المجهود الكبير الذي بذلته طوال العام الدراسي.

حلم الثامنة على الثانوية العامة علمي علوم

وقالت خلال لقائها مع مراسل "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "نفسي أدخل طب قصر العيني.. ده الحلم اللي مستنياه من زمان، وإن شاء الله يتحقق قريب كنت بذاكر وبحاول أعمل اللي عليَّ، لكن السنة كانت صعبة جدًّا، ومع ذلك كنت دايمًا بقول هابذل مجهودي والباقي على ربنا. في أوقات كتير كنت حاسة إني مش قادرة أكمّل، لكن دعم ماما وبابا هو اللي شجعني، كانوا أكبر سند ليا، وكانوا دايمًا ورايا في كل خطوة".

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رسالة لطلاب الثانوية العامة

ووجهت جنى رسالة لزملائها من طلاب الثانوية العامة قائلة: "ابذلوا أقصى ما عندكم، وما تقارنوش نفسكم بحد.. كل واحد ليه ظروفه وطريقه، وربنا مش بيضيع تعب حد"، مؤكدة بثقة أن طموحها لا يتوقف عند مجرد دخول الكلية، بل تحلم بأن تصبح طبيبة ناجحة تُحدث فارقًا حقيقيًّا في حياة الناس، مشيرة إلى أن رحلة التفوق بدأت ولن تتوقف عند هذا الإنجاز.

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