وفاة "أمير الظلام" أوزي أوزبورن أسطورة الهيفي ميتال عن 76 عاما

توفي أسطورة "الهيفي ميتال" ومغني فرقة الروك الشهيرة أوزي أوزبورن عن عمر 76 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة دامت عقودًا.

وقالت العائلة في بيان نقلته وسائل الإعلام: "ببالغ الحزن الذي لا تعبر عنه الكلمات، نضطر لنذكر أن حبيبنا أوزي أوزبورن توفي صباح اليوم. وهو كان مع عائلته ومحاطًا بالحب. ونرجو من الجميع احترام خصوصية عائلتنا في هذه الفترة العصيبة".

أما أعضاء فرقة "Black Sabbath"، فنشروا عبر حساب الفرقة على "إنستغرام" صورة لأوزبورن، ونعوه بالقول: أوزي إلى الأبد.

وتوفي أوزي أوزبورن بعد صراع طويل مع مرض باركنسون، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تقديمه حفلته الموسيقية الأخيرة التي قدمها يوم 5 يوليو بمثابة حفلة الوداع في ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنغهام البريطانية حيث مسقط رأسه.

وترك أوزي أوزبورن وراءه إرثا موسيقيا هائلا كأحد مؤسسي فرقة "بلاك سابث" وفنان منفرد، حيث حصل على العديد من الجوائز الموسيقية في غضون مسيرته التي استمرت نحو 60 عاما، وبلغت مبيعات ألبوماته أكثر من 100 مليون نسخة.

وولد جون مايكل أوزبورن المعروف بلقبه "أوزي" الذي حصل عليه منذ الطفولة بسبب حبه لكتاب "ساحر أوز العجيب"، في عام 1948 في مدينة برمنجهام البريطانية واهتم بموسيقى الروكنرول، وخصوصا أغاني فرقة "بيتلز" منذ سن المراهقة.

وفي أواخر الستينات من القرن الماضي أسس فرقة "بلاك سابث" مع الموسيقيين جيزر باتلر وتوني آيومي وبيل وارد، والتي أصبح المغني فيها.

وأحدثت "بلاك سابث" ثورة حقيقية في عالم موسيقى الروك منذ صدور أول ألبوم لها في عام 1968 الذي حمل نفس إسم الفرقة.

وأصبحت مؤسسة لنوع موسيقي جديد أطلق عليه اسم "هيفي ميتال"، وأثرت على أجيال من الموسيقيين وأنواع كاملة من موسيقى الروك والميتال في وقت لاحق.

وبعد حولي 12 سنة مع الفرقة، وإصدار عدة ألبومات ناجحة، بما فيها Paranoid عام 1970 وMaster of Reality عام 1971 وSabbath Bloody Sabbath عام 1973، تم فصل أوزبورن من الفرقة بسبب صراعه مع الإدمان على الكحول والمخدرات.

وبعد انتقاله إلى الولايات المتحدة، تمكن أوزي أوزبورن من إعادة إطلاق مسيرته الموسيقية، وبدأ المسيرة المنفردة بألبوم The Blizzard of Ozz في عام 1980. وأصدر في وقت لاحق 13 ألبوما، كما اتحد من جديد مع "بلاك سابث" لتقديم عروض موسيقية معا مجددا منذ أواخر التسعينات.

وواصل أوزبورن مسيرته الناجحة حتى الأيام الأخيرة. وظهر في عدد من الأفلام، إضافة إلى برنامج "عائلة أوزبورن" الواقعي على قناة "إم تي في" بعد العام 2000.

وتم إدراج اسم أوزي أوزبورن في "قاعة مشاهير روك أند رول"، وهو كذلك حصل على نجمة في "ممشى المشاهير" في هوليوود.

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