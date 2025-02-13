أسباب "حرقان" القدمين وطرق علاجها بالمنزل

يعود سبب الشعور بالحرقان المؤلم في القدم - والذي قد يسمع عنه باسم متلازمة حرق القدمين أو متلازمة جريرسون- العديد من الحالات الطبية المختلفة، وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا هو تلف الأعصاب في الساقين، والذي يُسمى أيضًا الاعتلال العصبي، والذي غالبًا ما يتطور لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

وتركز معظم علاجات حرقان القدمين على منع المزيد من تلف الأعصاب وتقليل الألم.

أسباب حرقان القدمين

في أغلب الأحيان، يسبب الاعتلال العصبي حرق القدمين، ومن المرجح أن تصبح الألياف العصبية التالفة مفرطة النشاط وتفشل في إرسال الإشارات، وترسل الأعصاب التالفة إشارات الألم إلى الدماغ على الرغم من عدم وجود جرح، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

غالبًا ما يبدأ الضرر الناجم عن الاعتلال العصبي في الساقين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى وخز وخدر في القدمين أيضًا، وقد يشبعر بالقدمين بحساسية مفرطة للمس (فرط الإحساس) وقد يعاني المريض من درجات متفاوتة من الألم الحارق، تتراوح من الخفيف إلى المعوق.

هناك أنواع وأسباب مختلفة للاعتلال العصبي يمكن أن تؤدي إلى متلازمة حرق القدمين.

الاعتلال العصبي السكري

إذا ظل مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا لفترة طويلة، فقد يحدث تلف في الأعصاب، ويمكن أن يحدث هذا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول أو الثاني، ويسمى نوع الاعتلال العصبي الذي يسبب حرق القدمين بالاعتلال العصبي المحيطي، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الاعتلال العصبي، وهو يؤثر على الأعصاب في القدم والساق، وأحيانًا اليدين، ويصاب ما يصل إلى 50٪ من مرضى السكري بالاعتلال العصبي المحيطي.

الاعتلال العصبي الكحولي

هذا نتيجة شائعة لاضطراب تعاطي الكحول، لا يفهم الخبراء تمامًا سبب حدوثه، لكن من الواضح أن العديد من العوامل تساهم في ذلك، للكحول تأثير سام على الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي، والتي تشكل الجهاز العصبي المركزي.

كما يؤثر أيضًا على الأعصاب الطرفية، والتي تشمل تلك الموجودة في القدم، كما أن الأشخاص الذين يتعاطون الكحول يعانون من سوء التغذية، مما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب، ويصاب ما يصل إلى ثلثي الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول بالاعتلال العصبي الكحولي.

مرض الشرايين الطرفية (PAD)

يتسبب مرض الشرايين الطرفية في تضييق الشرايين التي تحمل الدم إلى الساق والقدم، وهذا يقلل من كمية الدم الغني بالأكسجين الذي يصل إلى الأعصاب، إذا أصبح مرض الشرايين الطرفية شديدًا، فقد يصاب المريض بحالة تسمى ألم الراحة الإقفاري، والتي تسبب ألمًا حارقًا شديدًا في باطن القدم، ويزداد هذا الألم سوءًا في الليل.

قدم الرياضي

قدم الرياضي هو عدوى فطرية تتطور في الأجزاء الدافئة والرطبة من البشرة، والأحذية والجوارب المتعرقة، وكذلك الرطوبة، تخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات، بالإضافة إلى الحرق، قد يشعر المريض بالحكة والوخز في باطن القدم وبين أصابع القدم.

قصور الغدة الدرقية

إذا تباطأت الغدة الدرقية المنتجة للهرمونات، فهذا يعني أن المريض يعاني من قصور الغدة الدرقية، وإذا تركت دون علاج، فقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى اعتلال الأعصاب الطرفية، وهو أحد المضاعفات غير الشائعة لهذه الحالة التي يمكن أن تسبب حرقة القدمين.

نقص التغذية

قد يؤدي سوء التغذية، الذي قد ينتج عن نظام غذائي غير صحي أو اضطراب تعاطي الكحول، إلى اعتلال الأعصاب الطرفية، وفي بعض الحالات، يحدث متلازمة حرق القدمين بسبب نقص فيتامين ب 12، وهذا النقص أكثر شيوعًا لدى كبار السن والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا، وقد تؤدي بعض الحالات الصحية، مثل أمراض المناعة الذاتية مثل مرض كرون والتصلب المتعدد، وكذلك فقر الدم وفيروس نقص المناعة البشرية، إلى نقص فيتامين ب 12.

حالات صحية أخرى تسبب إحساسًا بالحرقان في القدمين

يمكن للعديد من الحالات الأخرى أيضًا أن تسبب اعتلال الأعصاب أو إحساسًا بالحرقان في القدمين:

ألم الأطراف الحمراء

أمراض الكلى

مرض شاركو-ماري-توث

متلازمة الألم الإقليمي المعقد

متلازمة النفق الرسغي

ورم مورتون العصبي

الحساسية

التهاب الجلد التماسي

داء المرتفعات المزمن

متلازمة جيتلمان

داء الليشمانيات

التصلب المتعدد

الاضطرابات النفسية

الأدوية التي يمكن أن تسبب حرقان القدمين

بعض أنواع الأدوية لها آثار جانبية (اعتلال الأعصاب المحيطية على وجه الخصوص) قد تؤدي إلى الشعور بحرقان القدمين، وتشمل هذه الأدوية:

الستاتينات، يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد لهذه الأدوية الخافضة للكوليسترول إلى اعتلال الأعصاب المحيطية.

الأميودارون، هذا الدواء، المستخدم لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، قد يسبب اعتلال الأعصاب المحيطية.

أدوية العلاج الكيميائي، ثبت أن بعض أدوية العلاج الكيميائي تسبب اعتلال الأعصاب المحيطية.

بعض المضادات الحيوية، ترتبط العديد من أنواع المضادات الحيوية بالاعتلال العصبي المحيطي، بما في ذلك العديد من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج مرض السل.

الأدوية المثبطة للمناعة، يمكن أن تؤدي بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض المناعة الذاتية مثل مرض القولون العصبي والتهاب المفاصل الروماتويدي إلى الاعتلال العصبي المحيطي

بعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، تم ربط العديد من الأدوية في فئة تسمى مثبطات النسخ العكسي للنوكليوسيد (NRTIs) بالاعتلال العصبي المحيطي

الأزولات، تستخدم الأزولات لعلاج الالتهابات الفطرية، وقد ارتبطت بالاعتلال العصبي الطرفي.

الإفراط في تناول فيتامين ب6، وقد يؤدي تناول كميات زائدة من ب6 - كمكملات فيتامينية، على سبيل المثال - إلى إثارة اعتلال الأعصاب الطرفية.

علاج الإحساس بالحرقان في القدمين

سيعتمد العلاج على سبب الإحساس بالحرقان في القدم.

أهم علاج للحرقان في القدمين بسبب الاعتلال العصبي هو إيقاف أي تلف مستمر في الأعصاب، في بعض الحالات، سيعمل علاج المرض الأساسي على تحسين الاعتلال العصبي والأعراض، و​في حالات أخرى، مثل العديد من حالات الاعتلال العصبي الليفي الصغير، حيث لا يمكن تحديد أي سبب، سيركز الطبيب على علاج أعراض الشخص.

بالنسبة للأشخاص المصابين بالاعتلال العصبي السكري، يعني العلاج الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي، وهذا يتطلب عادةً تغييرات في النظام الغذائي، والأدوية عن طريق الفم، وغالبًا حقن الأنسولين.

بالنسبة للأشخاص المصابين بأشكال أخرى من الاعتلال العصبي التي تسبب حرقان القدمين، فإن منع المزيد من تلف الأعصاب أمر مهم بنفس القدر، وتشمل الحالات المحددة وعلاجاتها:

نقص فيتامين ب12، تناول فيتامين ب12 الإضافي عن طريق الفم أو عن طريق الحقن يمكن أن يحل محل المستويات المنخفضة من هذا العنصر الغذائي، كما يمكن إضافة مصادر غذائية لفيتامين ب12 إلى النظام الغذائي، بما في ذلك اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والدواجن.

إدمان الكحول، يمنع التوقف عن الشرب تلف الأعصاب المستمر ويسمح للأعصاب بالشفاء.

مرض الكلى المزمن، وقد يكون غسيل الكلى ضروريًا للتخلص من السموم التي تسبب اعتلال الأعصاب وأعراض حرقة القدمين، ويمكن لبعض مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للاختلاج أن تساعد في تخفيف الألم.

قصور الغدة الدرقية، يؤدي تناول هرمون الغدة الدرقية عن طريق الفم إلى رفع مستويات الغدة الدرقية المنخفضة، وغالبًا ما يعكس اعتلال الأعصاب بالإضافة إلى أعراض حرقة القدمين، ويمكن أن يساعد التمرين المنتظم والحفاظ على وزن صحي أيضًا.

اعتلال الأعصاب المزمن المزيل للميالين الالتهابي (CIDP)، العلاجات متخصصة للغاية وتشمل تبادل البلازما (البلازمافيريسيس) أو العلاج بالغلوبولين المناعي الوريدي (IVIG)، ويمكن أيضًا علاج اعتلال الأعصاب المزمن المزيل للميالين بالكورتيكوستيرويدات.

تشمل علاجات حرقة القدمين علاج الألم والأحاسيس غير الطبيعية الناتجة عن اعتلال الأعصاب

قد تكون هناك حاجة إلى مسكنات أخرى للألم لتقليل الانزعاج الشديد الناتج عن حرقة القدمين الذي يشعر به بعض الأشخاص، ويمكن للأدوية المتاحة دون وصفة طبية التحكم في الألم لدى العديد من الأشخاص الذين يعانون من حرقة القدمين، وقد تكون مسكنات الألم الموصوفة ضرورية لعلاج الألم الشديد.

بالنسبة لحرقة القدمين الناتجة عن قدم الرياضي، يمكن للأدوية المضادة للفطريات علاج العدوى الفطرية وتخفيف أعراض حرقة القدمين.

العلاجات المنزلية لحرقان القدمين

هناك الكثير مما يمكنك القيام به في المنزل للمساعدة في تخفيف الانزعاج الناتج عن حرق القدمين، وتشمل خيارات العناية الذاتية ما يلي:

وضع القدم في ماء بارد لمدة 15 دقيقة لتخفيف الأعراض مؤقتًا، قد تساعد أيضًا مروحة تنفخ الهواء البارد.

ارتدِ ملابس مريحة، من الأفضل ارتداء الجوارب القطنية القابلة للتنفس أثناء النهار، وارتدِ ملابس خفيفة تمتص الرطوبة عند النوم للحفاظ على درجة حرارة الجسم منظمة جيدًا.

استخدم العلاجات الموضعية، ويمكن أن تخفف الكريمات واللصقات التي تحتوي على الليدوكائين أو الكابسيسين من عدم راحة القدمي.

ارتدِ أحذية مريحة، يمكن أن تساعد الأحذية ذات دعم القوس وأصابع القدم المفتوحة القدم على الشعور بتحسن.

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