ضحاياه مشاهير وأثره الجانبي يضرب القدمين، تحذير من دواء شهير لإنقاص الوزن

أثار استخدام دواء "أوزمبيك" الشهير، المعروف بدوره في إنقاص الوزن، تحذيرات طبية جديدة بعد رصد أثر جانبي غير متوقع يصيب القدمين.



وأطلق الأطباء على هذا الأثر الجانبي المقلق اسم "قدم أوزمبيك"، الذي يشير إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد في أعلى القدمين نتيجة الفقدان السريع للدهون.

وانضم هذا العارض الجديد إلى مجموعة من التغيرات الجسدية الأخرى المرتبطة بهذه الفئة من الأدوية، مثل "وجه أوزمبيك" و"مؤخرة أوزمبيك"، التي تُعزى جميعها إلى الانخفاض السريع في دهون الجسم.

ووفقا للدكتور باري وينتراوب، جراح التجميل في نيويورك، فإن فقدان الدهون يؤثر على توازن السوائل في الجسم ويجعل الأنسجة الرقيقة، كجلد القدمين، أكثر عرضة للترهل.

ويوضح قائلا: "الجلد أعلى القدم رقيق بطبيعته ويحتوي على دهون أقل، ومع فقدان الوزن، تقل الوسائد الدهنية، ما يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد والعروق بوضوح".

وقد ظهرت مؤشرات هذا الأثر الجانبي بوضوح على بعض المشاهير، منهم شارون أوزبورن التي نشرت صورة لها على إنستجرام، تُظهر ترهل الجلد في قدميها رغم نعومة بشرة وجهها، وهو ما أرجعه المعلقون إلى تأثير أدوية التخسيس. كما لاحظ مشاهدو حفل توزيع جوائز NAACP الخامس والخمسين في لوس أنجلوس، ترهلا ظاهرا في قدمي أوبرا وينفري، التي اعترفت سابقا باستخدام دواء لإنقاص الوزن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.