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صحة ومرأة

ضحاياه مشاهير وأثره الجانبي يضرب القدمين، تحذير من دواء شهير لإنقاص الوزن

دواء أوزمبيك الشهير،
دواء "أوزمبيك" الشهير، فيتو

أثار استخدام دواء "أوزمبيك" الشهير، المعروف بدوره في إنقاص الوزن، تحذيرات طبية جديدة بعد رصد أثر جانبي غير متوقع يصيب القدمين.


وأطلق الأطباء على هذا الأثر الجانبي المقلق اسم "قدم أوزمبيك"، الذي يشير إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد في أعلى القدمين نتيجة الفقدان السريع للدهون.

وانضم هذا العارض الجديد إلى مجموعة من التغيرات الجسدية الأخرى المرتبطة بهذه الفئة من الأدوية، مثل "وجه أوزمبيك" و"مؤخرة أوزمبيك"، التي تُعزى جميعها إلى الانخفاض السريع في دهون الجسم.

ووفقا للدكتور باري وينتراوب، جراح التجميل في نيويورك، فإن فقدان الدهون يؤثر على توازن السوائل في الجسم ويجعل الأنسجة الرقيقة، كجلد القدمين، أكثر عرضة للترهل.

ويوضح قائلا: "الجلد أعلى القدم رقيق بطبيعته ويحتوي على دهون أقل، ومع فقدان الوزن، تقل الوسائد الدهنية، ما يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد والعروق بوضوح".

وقد ظهرت مؤشرات هذا الأثر الجانبي بوضوح على بعض المشاهير، منهم شارون أوزبورن التي نشرت صورة لها على إنستجرام، تُظهر ترهل الجلد في قدميها رغم نعومة بشرة وجهها، وهو ما أرجعه المعلقون إلى تأثير أدوية التخسيس. كما لاحظ مشاهدو حفل توزيع جوائز NAACP الخامس والخمسين في لوس أنجلوس، ترهلا ظاهرا في قدمي أوبرا وينفري، التي اعترفت سابقا باستخدام دواء لإنقاص الوزن.

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