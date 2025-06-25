أسباب وطرق علاج تورم قدمي المرأة في فصل الصيف

تورم القدمين للمرأة في فصل الصيف، تعاني العديد من النساء في فصل الصيف من مشكلة تورم القدمين، وهي حالة شائعة تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة.





قد يبدو الأمر مزعجًا من الناحية الجمالية، لكنه في الواقع قد يشير إلى وجود مشكلة صحية، ومنها اضطرابات في الدورة الدموية أو احتباس السوائل، الأمر الذي يؤثر على الراحة اليومية، خاصة لدى النساء اللاتي يقضين وقتًا طويلًا في العمل أو الوقوف.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن تورم القدمين لدى المرأة في فصل الصيف مشكلة مزعجة، لكنها قابلة للعلاج بوسائل طبيعية فعالة وآمنة.



يكفي أن تهتمي بتغذيتك، وترطيب جسمك، وممارسة بعض العادات الصحية البسيطة لتقليل التورم والشعور بالراحة. استمعي لجسدكِ وامنحي نفسكِ الرعاية التي تستحقينها.



وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أسباب تورم القدمين في الصيف، وأفضل الطرق الطبيعية للتعامل معه وتخفيفه.

الأسباب الشائعة لتورم القدمين في فصل الصيف



أسباب تورم القدمين

الحرارة الشديدة

ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يسمح بتسرب السوائل إلى الأنسجة المحيطة، خصوصًا في القدمين والكاحلين، وهو ما يسبب التورم.

احتباس السوائل

بعض النساء يعانين من احتباس السوائل في الجسم لأسباب هرمونية، أو نتيجة تناول أطعمة غنية بالملح والصوديوم، وهو ما يتفاقم في الصيف مع قلة الحركة وشرب الماء.

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

سواء في المطبخ أو العمل أو حتى أثناء السفر، فإن الثبات على وضعية معينة لفترة طويلة يعيق تدفق الدم في الساقين، مما يؤدي إلى التورم.

الحمل

تعتبر القدم المتورمة من العلامات الشائعة لدى النساء الحوامل، نتيجة التغيرات الهرمونية وزيادة الضغط على الدورة الدموية.

ارتداء أحذية غير مريحة

الأحذية الضيقة أو ذات الكعب العالي تمنع الدورة الدموية من التدفق بشكل جيد، مما يسبب تورم القدمين، خاصة مع ارتفاع الحرارة.

نقص في بعض العناصر الغذائية

مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر مهمة لتوازن السوائل في الجسم. نقصها قد يؤدي إلى احتباس الماء وتورم القدم.

نصائح طبيعية للتخلص من تورم القدمين في الصيف



1. الاهتمام بترطيب الجسم

اشربي كميات كافية من الماء يوميًا (لا تقل عن 8 أكواب)، فالجفاف قد يدفع الجسم لاحتباس السوائل.

تجنبي المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة، فهي تزيد من التورم بسبب محتواها العالي من الصوديوم والسكر.

2. تقليل الملح في الطعام

الملح يتسبب في احتباس السوائل، حاولي تقليل استخدامه في الطعام.

استعيني بالليمون، والخل، والتوابل الطبيعية كبدائل صحية.

3. نقع القدمين في الماء البارد مع ملح إبسوم (Epsom salt)

أضيفي ملعقتين من ملح إبسوم إلى ماء بارد، وانقعي قدميكِ فيه لمدة 15-20 دقيقة.

يساعد الملح على سحب السوائل الزائدة من الأنسجة ويريح العضلات.

4. وضع القدمين في وضعية مرتفعة

عند الجلوس أو الاستلقاء، ارفعي قدميكِ باستخدام وسادة أو كرسي صغير.

هذه الطريقة تساهم في إعادة السوائل إلى الدورة الدموية وتخفف من التورم تدريجيًا.

5. استخدام الكمادات الباردة

ضعي كمادات باردة أو قماش مبلل بماء بارد على القدمين المتورمتين لمدة 10 دقائق.

هذه الطريقة تقلل من الالتهاب وتريح الأوعية الدموية المتوسعة.

6. تدليك القدمين بزيوت طبيعية

استخدمي زيت النعناع أو زيت اللافندر أو زيت جوز الهند لتدليك القدم بحركات دائرية خفيفة.

التدليك يحفز الدورة الدموية ويخفف الاحتقان، ويفضل أن يتم يوميًا قبل النوم.

7. تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم

مثل الموز، والبطاطا الحلوة، والزبادي، والأفوكادو، والخضروات الورقية.

هذه العناصر تقلل من احتباس السوائل وتدعم صحة القلب والدورة الدموية.

8. المشي والتمارين الخفيفة

مارسي رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا.

التمارين الخفيفة مثل تحريك الكاحل أو رفع الساقين تساعد في تحسين الدورة الدموية.

تورم القدمين

اقوى وصفات طبيعية فعالة



وصفة خل التفاح

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب ماء، وبللي قطعة قماش بالمزيج، ثم ضعيها على القدم المتورمة لمدة ربع ساعة.

يمكن أيضًا شرب كوب ماء دافئ مع ملعقة صغيرة من خل التفاح يوميًا لتنظيم السوائل في الجسم.

وصفة شاي البقدونس

اغلي ملعقة صغيرة من البقدونس في كوب ماء واشربيه مرة أو مرتين يوميًا.

البقدونس مدر طبيعي للبول ويساعد في التخلص من السوائل المحتبسة.

وصفة الزنجبيل

الزنجبيل يحسن الدورة الدموية ويقلل من الالتهابات.

يمكن شربه كمشروب دافئ أو استخدام زيته لتدليك القدمين.

متى يجب استشارة الطبيب؟



رغم أن التورم غالبًا ما يكون غير خطير ويزول بالعناية، إلا أن هناك حالات تستدعي التوجه إلى الطبيب فورًا، مثل:

التورم المفاجئ والمصحوب بألم شديد.

وجود احمرار أو حرارة في القدم.

إذا كان التورم يصيب ساقًا واحدة فقط.

إذا كنتِ تعانين من أمراض قلب أو كلى أو ارتفاع ضغط الدم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.