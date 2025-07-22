فيدان: الهجري يتصرف وكأنه وكيل إسرائيل بالمنطقة

اتهم هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، الشيخ الهجري بأنه يتصرف وكأنه وكيل إسرائيل في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة أن تقوم بعض الجهات والأطراف في المنطقة بالكف عن التصرف وكأنها وكيلة لدول الجوار وإسرائيل.

وتابع: قوى إقليمية وعلى رأسها إسرائيل لا تريد لسوريا أن تؤسس سيادتها ووحدة ترابها، وعلى كافة المناطق في سوريا أن تدخل تحت سيطرة الحكومة المركزية في دمشق.

وأوضح وزير الخارجية التركي: نعمل مع كل الأطراف في سوريا لتأمين الاستقرار وإيقاف مخططات إسرائيل الخطرة التي للإضرار بالاستقرار والأمن في سوريا والتدخل في شؤونها بذريعة حماية الدروز.

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن كل من يصمت بشأن ما يحدث في غزة فهو شريك لإسرائيل في جرائمها.

أردوغان: هدفنا وقف الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات

وتابع: هدفنا هو وقف الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات، لذا أدعو الجميع لاتخاذ موقف إنساني تجاه ما يحدث في غزة.

وأضاف: سنواصل الحديث عما تقوم به إسرائيل ضد غزة الذي تخطى ما قام به النازيون.

وأشار إلى أن الإنسانية تموت في غزة، وأدعو الجميع إلى إظهار المواقف إزاء ذلك، وحان الآن لنقل كفى لما يجري في غزة، وإلا فإن هذا العار لن يقتصر على نتنياهو فقط بل سيلاحق الجميع.

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