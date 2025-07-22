الثلاثاء 22 يوليو 2025
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خارج الحدود

أردوغان: الصمت عما يحدث في غزة مشاركة لإسرائيل في عدوانها

اردوغان،فيتو
اردوغان،فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن كل من يصمت بشأن ما يحدث في غزة فهو شريك لإسرائيل في جرائمها.

وتابع: هدفنا هو وقف الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات، لذا أدعو الجميع لاتخاذ موقف إنساني تجاه ما يحدث في غزة.

واضاف: سنواصل الحديث عما تقوم به إسرائيل ضد غزة الذي تخطى ما قام به النازيون.


وأشار الى أن الإنسانية تموت في غزة وأدعو الجميع إلى إظهار المواقف إزاء ذلك وحان الان لنقل كفى لما يجري في غزة وإلا فإن هذا العار لن يقتصر على نتنياهو فقط بل سيلاحق الجميع.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة، سقوط  15 حالة وفاة بينهم 4 أطفال في مستشفيات قطاع غزة، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت: أصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 101 حالة وفاة بينهم 80 طفلا.

وكانت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، اعلنت اليوم الثلاثاء، وصول 14 شهيدًا فلسطينيا و25 مصابًا إلى المستشفى، جرّاء قصف شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدف خيام النازحين فى المنطقة الشمالية من مخيم الشاطئ غرب المدينة.

 

سلسلة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة

 وأكدت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين الشهداء والمصابين عددًا من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، في إطار حملة مداهمات متواصلة تنفذها في المحافظة، كما اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

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