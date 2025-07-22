الثلاثاء 22 يوليو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 14 فلسطينيا في قصف استهدف خيام النازحين بمخيم الشاطئ بغزة

مخيم الشاطئ غرب غزة،
مخيم الشاطئ غرب غزة، فيتو

 أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 14 شهيدًا فلسطينيا و25 مصابًا إلى المستشفى، جرّاء قصف شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدف خيام النازحين فى المنطقة الشمالية من مخيم الشاطئ غرب المدينة.

 

سلسلة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة

 وأكدت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين الشهداء والمصابين عددًا من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، في إطار حملة مداهمات متواصلة تنفذها في المحافظة، كما اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

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غزة الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ

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