أخبار الفن اليوم: مصطفى كامل يقرر منع راغب علامة من الغناء بمصر.. هل يسلم فضل شاكر نفسه للقضاء اللبناني بعد تهديده بالقتل؟.. انتعاشة فنية لـ محمد رمضان
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الأحد، عددًا من الأحداث المهمة، وكانت كالتالي:
مصطفى كامل يقرر منع راغب علامة من الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق
أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا في إحدى حفلاته.
وقال النقيب مصطفى كامل: تابعت علي مدار يومين سلوكًا مُشينًا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتاد عليه داخل وطننا سابقًا، ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي.. مسارح مصر أعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز.
بعد تهديدات بالقتل، هل يسلم فضل شاكر نفسه للقضاء اللبناني؟
عادت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر إلى واجهة الأحداث مجددًا لتتصدر تريند محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء قوية حول استعداده لتسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية خلال الفترة القريبة، في ظل تعرضه لضغوط وتهديدات جدية تهدد حياته داخل مخيم عين الحلوة.
أحمد سعد يكشف تفاصيل ومواعيد إطلاق الجزء الثاني من ألبوم بيستهبل بعد تصدر التريند
أعلن النجم أحمد سعد تفاصيل ومواعيد إطلاق "الجزء الثاني" من ألبوم "بيستهبل" والذي يضم 5 أغنيات وذلك بعد النجاح الكبير لأغنيات الوش الأول من الألبوم الذي أطلق الأسبوع الماضي من 5 أغنيات وتصدرت التريند عبر عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.
محمود الليثي أمام نقابة الموسيقيين للتحقيق: بحترم قرارات مصطفى كامل
حضر المطرب الشعبي محمود الليثي، إلي مقر نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفي كامل بعد رصد مخالفات في حفلاته الأخيرة
وقال محمود الليثي في تصريح خاص لفيتو :" إنه يحترم النقابة وقرارتها، مشيرا إلي أن مصطفي كامل كان يؤكد عليه منع غناء الراقصات علي المسرح بجانبه،أثناء غنائه ومنع الشعارات في الحفل،
إطلاق اسم عبد القادر حاتم على أحد معالم ماسبيرو
أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق اسم عبد القادر حاتم علي القاعة التي خصصت لسنوات طويلة لاجتماعات مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بمناسبة العيد الخامس والستين لتأسيس التليفزيون المصري.
انتعاشة فنية لـ محمد رمضان بـ 6 أعمال جديدة في السينما والتليفزيون
يعيش النجم محمد رمضان حاليا انتعاشة فنية كبيرة، عقب انخفاض عدد مشاركته بالسينما والتليفزيون خلال العامين الماضيين، حيث اكتفى خلالهما بطرح 3 أغنيات، وتقديم برنامج تليفزيوني عُرض بالموسم الرمضاني المنصرم.
أعمال محمد رمضان
ومن المقرر أن يقدم رمضان أعمالًا سينمائية وتليفزيونية كثيرة خلال الفترة القليلة المقبلة تقدر بـ 6 أعمال.
اذ تصدر رمضان مختلف التريندات الرقمية بمصر وعدد من الدول العربية، عقب كشفه عن لقطات جديدة من كواليس تصوير مشاهد فيلمه السينمائى الجديد، الذي يحمل طابعا تاريخيا أكشن المعنون بـ“أسد” والذي سيعرض فى نهاية العام الجاري.
القصة الكاملة لهجوم حسين حجاج على سوزي الأردنية
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا بعد الهجوم العلني الذي شنه الفنان حسين حجاج، الشهير بدور “أشرف” في مسلسل الكبير أوي، على صانعة المحتوى سوزي الأردنية، والتي تصدرت محركات البحث عقب ظهورها في العرض الخاص لفيلم الشاطر.
بعد خروجها من المستشفى، تعرف على الحالة الصحية لـ رزان مغربي
خرجت الفنانة رزان مغربي، في الساعات الماضية، من المستشفى، وذلك بعد إصابتها بجرح قطعي في الرأس.
في هذا السياق، قال مصدر مقرب من “رزان”، أنها الآن في وضع صحي أفضل بكثير مما سبق، مشيرًا إلي أنها تسير على نظام علاجي منتظم من أجل التأهيل الصحي.
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