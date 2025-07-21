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ثقافة وفنون

إطلاق اسم عبد القادر حاتم علي أحد معالم ماسبيرو

عبد القادر حاتم؛
عبد القادر حاتم؛ فيتو

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق اسم عبد القادر حاتم علي القاعة التي خصصت لسنوات طويلة لاجتماعات مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بمناسبة العيد الخامس والستين لتأسيس التليفزيون المصري.

وتقع قاعة عبد القادر حاتم بالطابق الأول بمبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، وشهدت مؤخرًا حفل تخريج دفعة من المتدربين بالهيئة بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية.

عبد القادر حاتم

 

وقال المسلماني: إن عبد القادر حاتم هو الأستاذ المؤسس، وله الفضل في اكتمال العمل بهذا الصرح العملاق، الذي أمر ببنائه الرئيس جمال عبد الناصر. وفي كل عيد للتليفزيون يجب أن نتذكر هذا المؤسس البارع، وابتداءً من اليوم فإن قاعة عبد القادر حاتم ستذكرنا بسيرته الماجدة كل يوم.

 

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عبد القادر حاتم ماسبيرو التلفزيون المصري أحمد المسلماني

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حازم أبو السعود مديرًا لأكاديمية ماسبيرو

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