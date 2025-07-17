تعرف على إيرادات فيلم "الشاطر" لـ أمير كرارة في أول أيام عرضه

حقق فيلم “الشاطر” بطولة النجم أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، إيرادات جيدة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي المصرية، أمس الأربعاء، حيث انضم لمجموعة الأفلام المعروض بالسينمات خلال موسم صيف 2025.

إيرادات فيلم الشاطر في أول أيامه

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم الشاطر أمس الأربعاء 2 مليون و707 ألف جنيه بالسينمات المصرية.

أبطال فيلم الشاطر

“الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

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