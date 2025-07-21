مصطفى كامل يقرر منع راغب علامة من الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا في إحدى حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل: تابعت علي مدار يومين سلوكًا مُشينًا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتاد عليه داخل وطننا سابقًا، ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي.. مسارح مصر أعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز.

وأضاف مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكل الأخوه الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب ،فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيبًا ومجلس إدارة الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.



مخاطبة السادة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سويًا باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطًا واضحًا ومُتعمدًا لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

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