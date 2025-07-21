القصة الكاملة لهجوم حسين حجاج على سوزي الأردنية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا بعد الهجوم العلني الذي شنه الفنان حسين حجاج، الشهير بدور “أشرف” في مسلسل الكبير أوي، على صانعة المحتوى سوزي الأردنية، والتي تصدرت محركات البحث عقب ظهورها في العرض الخاص لفيلم الشاطر.

حجاج نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة تجمع سوزي الأردنية بهنا الزاهد ومونلي، وعلق عليها معبرا عن استيائه من التناقض بين الجهد المبذول في التعليم والعمل برواتب متواضعة، وبين ما وصفه بتشجيع المجتمع لأشخاص يحققون شهرة دون تقديم محتوى هادف، وأشار إلى أن بعض النماذج أصبحت ناجحة رغم سلوكيات مثيرة للجدل، مؤكدًا أن انتقاده موجه إلى المعايير المجتمعية، وليس للأشخاص أنفسهم.

الهجوم لم يتوقف عند هذا الحد، إذ عاد حسين حجاج لينشر منشورًا آخر هاجم فيه سلوكيات سوزي الأردنية، واسمها الحقيقي مريم، وهاجم أسرتها متسائلًا عن مدى تأثير المال والشهرة على القيم الأسرية.

سوزي الأردنية ترد وتدافع عن نفسها

من جانبها، خرجت سوزي الأردنية عن صمتها، وردت على تصريحات حجاج من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على تيك توك، قالت فيه: “ده عرض خاص لفيلم، ومن الطبيعي إن أي حد يتعزم عليه… القبول من عند ربنا، ومحدش يعرف أنا ورا الشاشة بعاني إزاي”.

وأضافت، وهي تخاطب منتقديها: “مفيش حد قال إنك تجرح مشاعر اللي قدامك"، وتابعت سوزي قائلة: “أنا مش بقولك حبني أو تابعني، بس بقولك متجرحنيش… لأنك ما تعرفنيش، ولا تعرف أنا بمر بإيه، ولا تقدر تستحمل حتى 1% من اللي أنا متحملاه.. أنا جبل… مستحملة عيلة كاملة لوحدي”.

جدل واسع على مواقع التواصل

وتباينت ردود أفعال الجمهور على هذه الواقعة، بين من أيد وجهة نظر حسين حجاج، ومن اعتبر هجومه قاسيا وتدخلا في الحياة الشخصية للآخرين.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم “الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

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