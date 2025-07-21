تردد قناة الأهلي الناقلة لمباراة الأحمر والملعب التونسي الودية

تترقب جماهير النادي الأهلي، مباراة فريقها الودية أمام الملعب التونسي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، في أولى لقاءات الفريق الودية في معسكر تونس، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

وكانت قناة الأهلي أعلنت عن نقل المباراة بشكل حصري ومجاني عبر شاشتها، لتمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء المرتقب، ضمن خطة القناة لتغطية معسكر الفريق الإعدادي.

تردد قناة الأهلي

وتُبث القناة عبر القمر الصناعي "نايل سات"، ويأتي ترددها على النحو التالي:

التردد: 11747

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: كوكاـ ياسين مرعي ـ ياسر إبراهيم ـ محمد هاني

خط الوسط: كريم فؤاد ـ بن رمضان ـ أفشة

خط الهجوم: محمد شريف ـ بن شرقي ـ طاهر محمد طاهر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

موعد مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي

ومن المقرر أن يواجه الملعب التونسي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

واختارت قناة الأهلي عصام عبده للتعليق على مباراة الأهلي والملعب التونسي المرتقبة في الثامنة مساء اليوم الإثنين في مدينة طبرقة التونسية.

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