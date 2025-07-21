الإثنين 21 يوليو 2025
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تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية "فساد وزارة الري"

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر محكمة التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة العامة  قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن شبكة فساد كبرى داخل وزارة الموارد المائية والري، شملت تلقي وتقديم رشاوى مالية وعطايا غير مشروعة، نظير تسهيل أعمال ورفع تقارير فنية غير دقيقة.

 تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه رشوة مالية من المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، تمثلت في: 50 ألف جنيه من المتهم السابع عبر وساطة المتهم الحادي عشر، 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن، 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر؛ وذلك مقابل إعداد تقارير تؤكد تلافي الملاحظات الخاصة بالأعمال الفنية، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته في طلب وأخذ عطايا مالية بشكل مباشر وغير قانوني، في مخالفة صريحة لقانون العقوبات ومبادئ النزاهة الوظيفية.

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وقررت المحكمة تأجيل القضية لإعطاء فرصة للدفاع لتقديم مرافعته، وسط متابعة إعلامية واهتمام واسع من الرأي العام، نظرًا لطبيعة القضية وارتباطها بمؤسسة خدمية حيوية.

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الادارة المركزية للموارد المائية فساد وزارة الري بمحاكمة 12 متهم ا النيابة العامة قضية فساد وزارة الرى

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