محافظ الشرقية: تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن لقاء المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة الأولويات التنفيذية داخل المحافظة، مشيرا إلى أن تلك اللقاءات تُمثل حلقة تواصل حقيقية تُترجم على أرض الواقع، انسجامًا مع توجيهات القيادة السياسية الداعية لوضع احتياجات المواطن على رأس أجندة العمل الحكومي.

المحافظ يلتقي 12 أسرة من الأولى بالرعاية

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بـ12 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

توفير الخدمات اللازمة والاستجابة اطلبات المواطنين

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم .

الزقازيق وفاقوس وابو كبير

حمل اللقاء عرضًا لطلبات المواطنين والتي تمثلت في وظائف مناسبة بالقطاع الخاص ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب وعلاج ومساعدات عاجلة وشهرية وطلب إنشاء مشروعات ذلك بمراكز الزقازيق وفاقوس وأبوكبير وبلبيس ومدينه العاشر من رمضان، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة لتلك المستندات

توفير فرص عمل وكروت الخدمات المتكامله

قررالمحافظ توفير عدد 10 فرص عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات وسرعة إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة بالاضافة ال صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 4 حالات تتراوح مدتها من 4 إلى 6 شهور حسب الأبحاث الإجتماعية على الحالات وتوفير علاج على نفقة الدولة لحالة تعانى من مرض التصلب المتعدد وعمل بحث إسكان لعدد (3) حالات لبحث إمكانية توفير سكن مناسب وتوفير مشروع لعدد (3) حالات.

حضور اللقاء من قيادات المحافظة

حضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والعمل ورئيس مركز ومدينة بلبيس ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى ووكيل مديرية الصحة ومندوب عن مؤسسة تكافل ومديري إدارات (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان ) بديوان عام المحافظة.

طلب يوضح فيه أسباب المقابلة

وقال مدير خدمة المواطنين إنه على المواطنين الراغبين في لقاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يكون موضحا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية، بالديوان العام وطبقًا لتاريخ التقدم.

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