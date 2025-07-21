محافظ الشرقية يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس الثانوي العام

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارًا بخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، في عدد من مدارس التعليم الثانوي العام بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، من 205 درجات إلى 200 درجة، وذلك وفقًا للكشف المُعتمد والمرفق بالقرار.

تحقيق التوازن في الكثافات الطلابية داخل الفصول

وأكد محافظ الشرقية أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على التيسير على أولياء الأمور، وتحقيق التوازن في الكثافات الطلابية داخل الفصول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

إعادة النظر في الحد الأدنى للقبول تحقيقًا للمستهدفات التعليمية وخطط التوزيع الطلابي العادل

وكان محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد تقدم بمذكرة عرض فيها الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس، وهو ما استدعى إعادة النظر في الحد الأدنى للقبول بها، تحقيقًا للمستهدفات التعليمية وخطط التوزيع الطلابي العادل.

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تخفيض التنسيق

وأشار المحافظ إلى أن تخفيض التنسيق يستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية للمدارس، وتحسين معدلات القبول، بما يخدم المنظومة التعليمية ويصب في مصلحة الطلاب والمجتمع.

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