الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس الثانوي العام

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو

 أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارًا بخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، في عدد من مدارس التعليم الثانوي العام بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، من 205 درجات إلى 200 درجة، وذلك وفقًا للكشف المُعتمد والمرفق بالقرار.

تعليم الشرقية: تسليم أوراق أسئلة الفيزياء والتاريخ دون تأخير في لجان الثانوية العامة

تحقيق التوازن في الكثافات الطلابية داخل الفصول

 وأكد محافظ الشرقية أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على التيسير على أولياء الأمور، وتحقيق التوازن في الكثافات الطلابية داخل الفصول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

 

إعادة النظر في الحد الأدنى للقبول تحقيقًا للمستهدفات التعليمية وخطط التوزيع الطلابي العادل

 وكان محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد تقدم بمذكرة عرض فيها الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس، وهو ما استدعى إعادة النظر في الحد الأدنى للقبول بها، تحقيقًا للمستهدفات التعليمية وخطط التوزيع الطلابي العادل.

النزول بالحد الادنى،فيتو
النزول بالحد الادنى،فيتو

تخفيض التنسيق 

 وأشار المحافظ إلى أن تخفيض التنسيق يستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية للمدارس، وتحسين معدلات القبول، بما يخدم المنظومة التعليمية ويصب في مصلحة الطلاب والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النزول بالحد الأدنى للثانوية العامة بالشرقية محافظ الشرقية حازم الأشمونى تعليم الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف دير البلح ردًا على تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية

سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية صهيونية بدير البلح

الكرة الطائرة، الزمالك يدعم صفوفه بمحترفة كرواتية

البورصة تتحول للهبوط قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين

مفوضية الأمم المتحدة: لا بديل عن المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة

إعلام إسرائيلي: الضربة ضد الحوثيين نُفذت بمسيّرات

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

مساعد وزير الداخلية يعلن التيسيرات المقدمة للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.. تسهيلات شاملة داخل الأكاديمية

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

المزيد
الجريدة الرسمية