محافظ الشرقية: المراكز التكنولوجية استقبلت 180 ألف طلب من المواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية تمثل حجر الأساس في تقديم الخدمات بكفاءة من خلال تسريع الإجراءات وتبسيطها بما يضمن رضا المواطنين بمحافظة الشرقية، لافتًا إلى تضافر جهود الجهاز التنفيذي لتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي تطلعات المواطنين وتضمن حصول الدولة على حقوقها وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المركز التكنولوجي يعد وسيلة فعالة لتحقيق الحوكمة الإلكترونية، من خلال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل حضاري عبر "شباك واحد"، يضمن حصول المواطن على الخدمة دون التعامل المباشر مع الموظف وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وربط الإدارات المختلفة داخليًا عبر شبكة معلومات موحدة ورفع كفاءة العاملين وتحسين تعاملهم مع الجمهور وتسهيل الإجراءات علي المواطنين والإلتزام بالشفافية والكفاءة وتدقيق البيانات.

25 طلب بقسم التنظيم بالمحافظة

وأوضحت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية أن المراكز التكنولوجية تقدم العديد من الخدمات المتنوعة علي سبيل المثال وليس الحصر حيث فى قسم التنظيم والمباني تقدم المواطنون ب25 خدمة، أبرزها إصدار تراخيص البناء والهدم وإزالة المخالفات وتوصيل المرافق (دائمة أو مؤقتة)وفى قطاع الاشغالات تم إصدار أو تجديد أو إلغاء رخص إشغال بالاضافة الى طلب استرداد إشغالات.

سحب الملفات وسداد الرسوم

وفى الإسكان تم تنفيذ طلبات تمليك ونقل تراخيص في حالات الشراء أو الوفاة وتغيير نوع استخدام المسكن وإصدار شهادات سداد وعن الإيرادات قالت عبيد ان المواطنين تقدموا ب14 طلب خدمات شملت تقديم الشكاوى وسحب الملفات وسداد الرسوم الحكومية (نظافة وإيجارات ومتأخرات وأقساط) وعن التقديم على المصاعد والطرق والأملاك تم ترخيص تركيب وتشغيل المصاعد.

128 مركز تكنولوجى منها 20 مركزا رئيسيا

وأضافت المشرفة على المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية أنه يوجد بالمحافظة 128 مركزًا تكنولوجيا منها 20 مركزًا رئيسيًا ثابتًا (بالمدن، المراكز، الأحياء، الديوان العام) و107 مركز تكنولوجي مصغر داخل الوحدات القروية ومركز تكنولوجي متنقل يتم من خلالها تقديم 162 خدمة متنوعة.

وأوضحت أنه خلال الفترة من ١ يناير حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ استقبلت المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة طلبات من المواطنين لإنهاء مصالحهم،ليصل إجمالي الطلبات المقدمة من المواطنين ١٨٠ ألف و٨٧١ طلب،حيث تم الإنتهاء من ١٤٧ ألف و٨٦٧ طلب بنسبة تنفيذ تخطت ٨١.٧٪،مما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

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