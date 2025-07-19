السبت 19 يوليو 2025
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محافظات

الأشموني يستعرض المزايا التنافسية لمحافظة الشرقية

محافظة الشرقية-فيتو
محافظة الشرقية-فيتو

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق سلسلة من الإنجازات التنموية والاقتصادية والتي جاءت كنتاج عملي وعمل دؤوب بالخطة الاستراتيجية لمحافظة الشرقية وذلك في إطار السعي المستمر والعمل الدؤوب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة علي أرض الشرقية.

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إبراز المقومات الاقتصادية والبشرية 

أوضح المحافظ، أن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على إبراز المقومات الاقتصادية والبشرية والجغرافية للمحافظة، مما أثمر عن الفوز بثلاث دورات متتالية في مسابقة "حوافز الأداء"، بإجمالي تمويل بلغ 184 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشرقية تمتلك 4 مدن ومناطق صناعية، يعمل بها نحو 330.9 ألف عامل، بحجم استثمارات يصل إلى 173.6 مليار جنيه، إلى جانب تصدّرها محافظات الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح، واحتضانها 114 موقعًا أثريًا  يعكس عمقها الحضاري.

حصول المحافظة على شهادة الأيزو لثلاث سنوات 

وقال الأشموني إن محافظة الشرقية نجحت في الحصول على شهادة الأيزو لثلاث سنوات متتالية، مما يعكس التزامها بمعايير الجودة والتميز المؤسسي، كما تضم المحافظة مركز تدريب معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للجامعات، والبورد الدولي، بما يعزز من كفاءة الكوادر البشرية، وفي إطار سعيها نحو التحديث والتطوير، قطعت المحافظة شوطًا كبيرًا في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتفعيل أوجه التعاون الدولي، إلى جانب تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

توثيق قاعدة بيانات دقيقة وموحدة 

وأوضح الدكتور حسيني محمد الحسيني، رئيس لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية لمحافظة الشرقية (2025 – 2030)، أن الخطة الجديدة تأتي تحت شعار "رؤية طموحة. وعمل دؤوب"، والتي تهدف إلى توثيق قاعدة بيانات دقيقة وموحدة عن المحافظة، تشمل الإمكانيات، والخدمات، والموارد، والاحتياجات، ومقترحات التطوير، بما يدعم تنمية الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن الخطة تضمنت إطلاق أول منصة متكاملة للوصول إلى جميع التشريعات النافذة، مع إمكانية اقتراح إضافات تشريعية جديدة، في خطوة تعزز من بيئة الحوكمة والتشريع المحلي.

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تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 

 أكد الأشموني أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض  الشرقية من خلال استثمار كافة إمكانياتها لتحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

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