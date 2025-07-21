محافظ الشرقية: توريد 602 ألف و614 طن طن قمح إلى الصوامع حتى الآن

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث أن ما تم توريده خلال 24 ساعة للمواقع التخزينية بلغ ١٣٠ طن و٠٣٣ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٠٢٦١٤ طن و٨٣١ كيلو جرام قمح، موضحا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة ( حقول فردية ) 56 حقل وأراضي جديدة(حقول فردية)و 7 حقول بمساحة واحد فدان بالاضافة إلى حقول إرشادية بالمزارع السمكية ( 15 حوض سمكى بمساحة 410 فدان) و أراضي ملحية (حقول فردية) 8 حقل

بينما أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقماح المحلية لابد ان تحتوي على عروق خشبية(طبالي) وتكون خالية من أي محاصيل زراعية أخرى، وتحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سياره نقل (ونش أو جرار ) أو عدد (٢) ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن و توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالإضافة إلى احتوائها على مكتب إداري داخل سور الموقع.

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