قصور الثقافة تعلن تفاصيل مشروع اكتشاف المواهب مع سليم سحاب الإثنين المقبل

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مشروع اكتشاف وتدريب المواهب بمواقعها في المحافظات بالتعاون مع المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك من خلال برامج تدريبية لاكتشاف وتأهيل الموهوبين في مجالات الموسيقى والغناء.

تفاصيل مشروع اكتشاف وتدريب المواهب

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يوليو، على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور قيادات وزارة الثقافة والهيئة، ونخبة من الفنانين والمبدعين والإعلاميين.

ويعلن خلال المؤتمر عن تفاصيل المشروع الذي يتضمن تدريب وتنمية المواهب عبر منظومة فنية وثقافية متكاملة تهدف إلى تطوير الأداء الفني، وتعزيز التذوق الموسيقي، والحفاظ على التراث الغنائي المصري.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قد التقى بالمايسترو سليم سحاب مؤخرا، حيث ناقشا سبل التعاون لتنفيذ هذه المشروعات الطموحة، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى توجيه طاقات الشباب نحو الإبداع، وترسيخ الهوية الثقافية، والارتقاء بالذوق العام، بما يعكس مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي.

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