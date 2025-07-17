الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قصور الثقافة تعلن تفاصيل مشروع اكتشاف المواهب مع سليم سحاب الإثنين المقبل

المايسترو سليم سحاب
المايسترو سليم سحاب

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مشروع اكتشاف وتدريب المواهب بمواقعها في المحافظات بالتعاون مع المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك من خلال برامج تدريبية لاكتشاف وتأهيل الموهوبين في مجالات الموسيقى والغناء.

تفاصيل مشروع اكتشاف وتدريب المواهب

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يوليو، على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور قيادات وزارة الثقافة والهيئة، ونخبة من الفنانين والمبدعين والإعلاميين.

ويعلن خلال المؤتمر عن تفاصيل المشروع الذي يتضمن تدريب وتنمية المواهب عبر منظومة فنية وثقافية متكاملة تهدف إلى تطوير الأداء الفني، وتعزيز التذوق الموسيقي، والحفاظ على التراث الغنائي المصري. 

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قد التقى بالمايسترو سليم سحاب مؤخرا، حيث ناقشا سبل التعاون لتنفيذ هذه المشروعات الطموحة، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى توجيه طاقات الشباب نحو الإبداع، وترسيخ الهوية الثقافية، والارتقاء بالذوق العام، بما يعكس مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة لقصور الثقافة المايسترو الكبير سليم سحاب قصور الثقافة مشروع اكتشاف وتدريب المواهب

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

تفاصيل عطل انستاباي وموعد عودته للعمل

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

لثاني مرة، الخطيب يصدم وسام أبو علي

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

لأول مرة، الخطيب يشارك في مسلسل تليفزيوني استجابة لطلب نبيل الحلفاوي

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأوجاع والآلام

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية