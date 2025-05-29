وزير الثقافة يلتقي المايسترو سليم سحاب لمناقشة التعاون في اكتشاف المواهب الغنائية

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالمايسترو سليم سحاب، لبحث عدد من المشروعات الموسيقية والغنائية التي تستهدف اكتشاف وتدريب المواهب الشابة، والحفاظ على التراث الفني، وتطوير العروض الموسيقية والاستعراضية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ودار الأوبرا المصرية.

ناقش اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة والمايسترو سليم سحاب، في تنفيذ مشروعات تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الموسيقية الشابة من أبناء المحافظات في إطار خطة تطوير قصور الثقافة وتقديمهم على منصات العرض الثقافي بشكل احترافي، بما يسهم في دعم مسارات الإبداع، وتمكين الطاقات الجديدة من الوصول إلى الجمهور.

فرقة رضا

كما تناول اللقاء مساهمة المايسترو سحاب في قيادة أوركسترا فرقة رضا للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية، فضلًا عن إشرافه على إعادة تسجيل الأرشيف الموسيقي الخاص بالفرقتين، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لإحياء الفنون التراثية وتطوير العروض الموسيقية والاستعراضية.

واتفق الجانبان على تقديم عدد من عروض المسرح الغنائي على مسارح دار الأوبرا المصرية، ضمن خطة تستهدف تقديم محتوى فني راقٍ يعزز الذائقة العامة، ويواكب تطلعات الجمهور في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الهدف من هذا التعاون هو اكتشاف المواهب الفنية ودعمها للوصول إلى أعلى مستويات الاحتراف، من خلال برنامج تدريبي مكثف يسهم في تخريج جيل جديد من العازفين والمطربين وأعضاء الكورال من الشباب، يحفظون التراث ويثرون المشهد الفني، وذلك في إطار خطة تطوير الأنشطة الثقافية في قصور الثقافة.

وأشار وزير الثقافة إلى أهمية هذا التعاون المثمر مع فنان مبدع وقامة موسيقية كبيرة مثل المايسترو سليم سحاب، لما له من تاريخ فني حافل وإسهامات متميزة في دعم المواهب الشابة.

من جانبه، أعرب الموسيقار سليم سحاب عن سعادته بهذا التعاون المثمر، الذي يفتح آفاقًا جديدة لتقديم عروض موسيقية جادة لأبناء مصر في مختلف المحافظات، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في نشر الثقافة الفنية وتعزيز التواصل بين الأجيال من خلال الموسيقى.

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