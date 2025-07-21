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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: الضربة ضد الحوثيين نُفذت بمسيّرات

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على اليمن، فيتو

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين: إن الضربة ضد الحوثيين نفذت اليوم بمسيّرات وليس بطائرات مقاتلة.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الإثنين، أن العدو الإسرائيلي شن سلسلة غارات على ميناء الحديدة في اليمن.

هجوم إسرائيلي على ميناء الحديدة 

وفي السياق ذاته، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن جيش الاحتلال هاجم أهدافا للحوثيين في الحديدة باليمن. 

وأضاف وزير جيش الاحتلال: “مصير اليمن هو مصير إيران. سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل”. 

ويواصل الحوثيون باليمن إطلاق الصواريخ على إسرائيل واعتراض السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بسبب حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، والحصار الخانق للقطاع، والذي تسبب في حدوث مجاعة ووفاة عشرات الأطفال جوعًا.

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إسرائيل الحوثيين اليمن ميناء الحديدة جيش الاحتلال

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